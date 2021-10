Blancafort : l'abattoir toujours dans le collimateur de L214

L214 maintient la pression sur l'abattoir de dindes de Blancafort, dans le nord du Cher. Elle était présente ce mercredi matin devant les grilles en compagnie de trois députés européens et un député de l'assemblée nationale, des élus EELV et France Insoumise. Leur idée était de venir vérifier que l'abattoir avait bien procédé à la mise aux normes de ses installations.

Les quatre élus sont arrivés au petit matin, vers cinq heures. © Radio France - Michel Benoit

En mars dernier, une précédente action avait notamment mis en évidence que la chaîne d'abattage était trop longue et accentuait la souffrance des volailles. Problèmes aussi sur les conditions de transport. Le directeur de l'abattoir leur a refusé l'entrée. Les élus ont donc contacté la préfecture qui leur a confirmé que le délai pour la mise aux normes était repoussé jusque fin novembre : " Il y a bien eu un report de la mise en conformité du quai de déchargement " précise Bastien Lachaud, député La France Insoumise. " Cela a été repoussé au 29 novembre. Concernant le transport, la procédure suit son cours selon la préfecture que je viens d'avoir au téléphone. On ne pourra pas rencontrer la vétérinaire présente dans l'abattoir car notre action n'était pas prévue. Bref, c'est quasiment une fin de non recevoir de la préfecture sur la majorité de nos demandes. Ce qui est certain, c'est que nous ne lâcherons pas pour obtenir que la réglementation soit appliquée sur cet abattoir. Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau ce matin. On a pu constater déjà que les bétaillères utilisées sont toujours les mêmes. Et quand la préfecture nous dit que la procédure suit son cours, c'est que les normes ne sont donc toujours pas appliquées puisque sinon la procédure serait terminée. " Trois autres députés Européens étaient présents : Claude Gruffat (EELV), Caroline Roose (EELV) et Manuel Bompard (LFI).