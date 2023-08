Blanquefort : un squat d’une trentaine de personnes a été évacué

Les forces de l'ordre ont procédé ce mardi matin, à l'évacuation de 31 personnes, dont 15 mineurs. Une opération d’exécution d’une ordonnance d'expulsion rendue le 09 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux.

L’occupation du terrain, appartenant à Bordeaux Métropole, était illégale, et présentait des risques pour les personnes présentes (nombreux déchets, carcasses de voitures...)

La préfecture indique que « l'opération s'est déroulée sans difficulté. »

La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, DDETS, et la Mairie de Blanquefort étaient présentes au moment de l'évacuation afin de d'assurer la prise en charge, notamment via des nuitées d'hôtel, les familles les plus vulnérables.