Blaye : Silima doit rentrer au Mali, la préfecture campe sur sa position

La préfète de Gironde n'a finalement pas créé de précédent et a décidé de maintenir l'expulsion qui planait au dessus de Silima, un malien qui vit à Blaye. Il s'était pourtant intégré mais il avait menti sur son âge au moment de rentrer en France. Il a jusqu'à la fin du mois pour quitter la France.

La préfète de Gironde, Fabienne Buccio, confirme, ce jeudi, l'expulsion de Silima en dépit de la mobilisation de son comité de soutien à Blaye. Ce jeune Malien est arrivé il y a trois ans et depuis il a un travail - il est boulanger en CDI - il parle français et s'est intégré. Seul problème : il avait menti sur son âge en se faisant passer pour un mineur afin d'obtenir de l'aide de la France. Fabienne Buccio a reçu comme prévu, ce jeudi après-midi, une délégation à la sous-préfecture de Blaye. Elle était venue défendre la cause de Silima.

Ces passeurs exploitent notre humanité qui est notre force, mais pour eux, c'est une faiblesse - Fabienne Buccio

Mais rien n'y a fait. Le couperet est tombé et Silima n'échappe pas à l'Obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise en novembre dernier. La préfète n'a pas voulu céder, par crainte de créer "un appel d'air et envoyer un message positif à ceux qui font du trafic d'être humains. Ces passeurs exploitent notre humanité qui est notre force, mais pour eux, c'est une faiblesse". Fabienne Buccio a reçu la famille d'accueil de Silima et le comité de Silima, mais pas l'intéressé. "C'est un dossier parmi plein d'autres très similaires", argue-t-elle.

Plus de 2 ans de salaire et de l'aide pour rentrer au Mali

Dans le hall de l'ancien tribunal de Blaye, les mots résonnent sauf ceux du jeune Malien. Le grand gaillard est sonné par cette décision. "Je n'ai pas trop le moral pour vous parler", lâche-t-il presque désolé de ne pas s'exprimer. À côté, les membres du comité de soutien parlent à sa place. "C'est inadmissible mais la préfète applique seulement la politique du ministre de l'Intérieur" peste l'un d'eux. Christian Cursol, membre du comité de soutien, dénonce "une décision inhumaine et politique".

La préfète veut malgré tout aider Silima à rentrer chez lui et propose qu'il obtienne "l'équivalent de deux ans et huit mois de salaire au Mali" ainsi que l'aide financière d'une ONG sur place. Elle a demandé l'aide de la famille d'accueil pour qu'il "ne rentre pas dans la clandestinité car cela signifie squat et vie d'errance", rappelle la préfète. Elle lui laisse jusqu'à la fin du mois pour qu'il quitte le territoire français.