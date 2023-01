Bléré : 7 mois après la pose de ses panneaux solaires, un vigneron attend toujours son raccordement par Enedis

Installer des panneaux photovoltaïques, c'est bien, encore faut-il que cela marche. C'est la mésaventure que connaît depuis plus de sept mois, un vigneron de Bléré, Kevin Vigné, le gérant de la cave « Vins Beaujardin ».

Sur la totalité du toit de sa cave, ce sont 500 mètres carrés de panneaux solaires qui sont installés depuis fin mai 2022. Sauf que " ce n'est pas en route. Je crois qu'il ne faut plus qu'appuyer sur un bouton", se désole Kevin Vigné. Et ce bouton, c'est a Enedis de l'actionner. "On espérait être raccorder en septembre, mais ce n'est toujours pas le cas", ajoute le professionnel dont le dossier avait déjà pris du retard après quelques modifications de l'installation de départ suite à la crise des matières premières. Il a beau relancer enedis, rien n'y fait. Il ne peut donc pas profiter des 40 % d'économies d'énergie que permettent ces panneaux et reste encore avec sa note de travaux salée,150 000 euros.

Enedis justifie ce retard par la recrudesence des demandes, ce qui ne convainc pas vraiment Kevin Vigné. "On est agacé. Nous n'avons pas la main sur des entreprises qui ont des situations de monopole comme celle-ci. La seule chose à faire, c'est appeler régulièrement pour prendre des nouvelles du dossier."

Des dossiers en souffrance depuis des mois

Mais il n'est pas le seul dans cette situation reconnaît celui qui a monté son dossier et assuré la pose de ces panneaux, Julien Adrast commercial chez Hervé thermique. "Sur l'ensemble du département, on a une petite dizaine de dossiers qui sont en souffrance administrative. On sent un engouement sur les demandes du photovoltaïque. Cet engouement donne lieu à des retards de traitement des dossiers chez Enedis qui sont habituellement de trois mois. Ils passent maintenant à cinq, six mois."

Un délai d'attente donc dépassé pour Kevin Vigné. Enedis s'était engagé à intervenir chez lui en début d'année 2023. Mais en cette fin janvier, il n'a toujours aucune nouvelle de la date de mise en marche de son installation. Pas de quoi pour autant regretter son choix du photovoltaïque. L'homme y voit une évolution et un intéret, à condition que cela marche enfin.