Bléré : des enseignants refusent d'emmener les élèves à la piscine à cause d'une eau à 25 degrés

La sobriété énergétique a-t-elle des limites ? Ce qui s'est passé vendredi 10 juillet à Bléré en est peut-être un exemple. Des professeurs du collège et de l'école de Dierre ont annulé les créneaux qui étaient réservés pour les élèves à la piscine. La raison : une eau trop froide mettant en cause le bien-être des élèves.

Vendredi, à cause d'une nuit plutôt fraîche, le bassin extérieur affichait une eau à 25 degrés, soit un de moins que prévu. Depuis juillet, en effet, la communauté de communes Bléré-Val de Cher avait abaissé la température de l'eau à 26 degrés contre 28 précédemment, pour faire des économies d'énergies.

Le président de la collectivité, Vincent Louault, a immédiatement réagit à cette décision des enseignants, en postant un message sur les réseaux sociaux. Il assure ne pas être en colère et ne pas vouloir créer de polémique. Il veut simplement une prise de conscience. "J'en ai un peu pris la mouche parce que je me rends compte que la population est d'accord sur des grands principes de sobriété. Mais quand on rentre dans le cœur du sujet, que ce soit pour les ordures ménagères ou la consommation de biens courants, personne ne veut faire d'efforts. Il faut que les gens se rendent bien compte du contexte actuel. La responsabilité collective prime sur le confort de chacun."

Vincent Louault assure ne pas en vouloir aux professeurs et encore moins à ceux de l'école de Dierre. Pour les tout petits, l'élu concède qu'une eau à 25 degrés, c'est un peu juste. En revanche, il avertit la principale du collège. "Je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit que si jamais les créneaux pour les scolaires étaient annulés, l'an prochain, je fermerai la piscine plus tôt dans l'année." Au risque de priver les autres établissements du secteur, sachant que cette piscine n'est ouverte que quatre mois dans l'année. En juin et en septembre, pour les scolaires uniquement. En juillet et en août, pour tout le monde.

"Une piscine comme celle de Bléré, ça coûte à la communauté de communes, 40.000 euros par mois, poursuit Vincent Louault. Et je rappelle juste que la hausse des prix de l'énergie, ça représente un surcoût pour la collectivité de 150.000 euros pour l'année 2023. C'est la moitié de notre budget d'investissement. Je ne dis pas que la fête est finie. Mais il faut que chacun fasse des efforts."

Contacté, le collège de Bléré n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'école de Dierre, elle, était injoignable ce mardi.