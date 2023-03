Blériot-plage : la destruction des chalets a commencé

A Sangatte-Blériot, deux-cents propriétaires de chalets de plage ont accepté de signer un accord avec la commune. En échange de l'abandon de ces cabanes de plage, elle s'est engagée à financer leur destruction. Mais, pour l’heure, une grande partie de ces chalets est toujours là.

S'opposant à ce projet, une trentaine de propriétaires avait saisi la justice, avec l’Association des chalets castor de Blériot-plage. Finalement, après des mois de bataille et pour s'éviter des astreintes financières importantes, cette semaine, ils ont entrepris la démolition de leurs chalets.

Une trentaine de propriétaires de chalets se sont opposés à leur destruction, mais ils ont perdu devant la justice. © Radio France - Matthieu Darriet

Quelques unes de ces cabanes, contenant de l’amiante, vont nécessiter des précautions particulières Mais, pour les autres, faites de bois et de tôle, la démolition ne prend que quelques minutes avec une pelleteuse, observe, amer, Loïc Lassalle, le président de l’Association : "Tous les propriétaires et ceux qui aimaient notre plage, comme on la connaissait depuis 70 ans, ressentent beaucoup de tristesse, avec un mélange d'amertume. Pour beaucoup, il est difficile de comprendre qu'on puisse détruire ce patrimoine d'un simple claquement de doigts."

Une page qui se tourne

Ces chalets de plage étaient plus grands qu'ailleurs, car ils étaient en partie occupés, historiquement, par des familles nombreuses d'ouvriers qui venaient notamment du Bassin minier.

"Ce sont des souvenirs pour moi, beaucoup de bonheur, poursuit Loïc Lassalle. Mes parents se sont rencontrés sur cette plage alors qu'ils avaient 14 ans. Mon grand-père avait construit lui-même ce chalet pour passer ses vacances ici. C'est une page qui se tourne. Pour nous, c'est un peu compliqué, cette semaine..."

Une trentaine de chalets doivent être détruits en une dizaine de jours. © Radio France - Matthieu Darriet

Des propriétaires ont fait le choix de déplacer leur chalet dans leur jardin, parfois jusqu’à Valenciennes. Car ils y sont très attachés. Une nostalgie que ne partage pas tous les habitants de la commune venus observer les démolitions : "C'est une bonne chose que tout cela soit nettoyé. Tous ces chalets étaient hors d'âge, rafistolés un peu n'importe comment. Qu'on rende à la nature ce qui appartient à la nature ! Que les choses soient plus normalisées à l'avenir !"

Le projet de la commune de Sangatte-Blériot, soutenu par l’Etat, est de créer une concession de plage, avec des chalets qui seront tous identiques et seraient démontés l’hiver… Ce qui n’est toujours pas le cas, à deux pas de là, sur le territoire de la commune de Calais. Mais ce projet de Blériot a pris tellement de retard, du fait notamment des contestations, que les nouveaux chalets prévus par la mairie ne pourront probablement pas être installés avant l’été.

Le débats sur ces chalets, leur valeur patrimoniale et environnementale ou encore leur conformité à la loi littoral est donc loin d’être clos. Il y aura très certainement de nouveaux épisodes judiciaires, notamment.