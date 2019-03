Blessée sur les Champs Elysées, une gilet jaune du Loiret lance un appel aux dons pour ses frais médicaux

Loiret, France

Elle se souvient de tout dans les moindres détails. Marie-Laure Buselli, 48 ans, n'est de toute pas façon pas prête d'oublier cette manifestation des gilets jaunes, samedi 15 mars, sur les Champs Elysées. " Ce n'était pas la première fois que je montais à Paris" explique cette mère de famille, habitante de Rouvres Saint Jean, près de Pithiviers. " On a manifesté tranquillement le matin et l'après midi, on s'est retrouvé pris en étau près de l'Arc de Triomphe. A un moment, j'ai crié " GRENADE, GRENADE" et là, j'ai ressenti une douleur à l’œil indescriptible." Opérée en urgence à l'hôpital Cochin à Paris, Marie-Laure n'a pas perdu son œil. Mais, elle a une grave blessure sur l'arcade sourcilière dûe à un éclat de grenade. Elle risque encore un décollement de la rétine. " Je vais devoir retourner consulter un professeur sur Paris. En attendant, je dois nettoyer ma plaie tous les jours et je fais ça toute seule chez moi"

Marie Laure, samedi 15 mars, juste après son opération - Marie Laure Buselli

" Je n'ai pas les moyens d'avoir une mutuelle....ce n'est pas pour rien que je suis gilet jaune"

Entre le scanner, l'opération et les consultations à venir, Marie-Laure a peur que cette blessure lui coûte cher, d'autant qu'elle n'a pas de mutuelle santé. " Je suis fonctionnaire, je travaille dans une maison de retraite à Beaune la Rolande mais justement, mon niveau de vie ne me permet pas d'avoir une mutuelle". Du coup, Marie-Laure a lancé une cagnotte en ligne pour payer ses frais médicaux. "Là, c'est vraiment la solidarité qui fonctionne. J'ai vu des retraités, des précaires me donner 2 ou 3 euros. C'est extrêmement touchant et je les en remercie." En quelques jours seulement, elle a déjà recueilli un peu plus de 1.000 euros. Elle envisage également de prendre un avocat pour faire reconnaître son statut de " victime".

Déjà prête à recommencer ?

Décoration sur la maison de Marie Laure à Rouvres Saint Jean © Radio France - Patricia Pourrez

Marie-Laure, qui travaille comme animatrice socio-culturelle à la maison de retraite de Beaune la Rolande, est actuellement en arrêt maladie, pour au moins 10 jours. Aujourd'hui, en tous cas, elle ne regrette rien de sa participation au rassemblement du 15 mars à Paris. " Il fallait qu'on y soit. J'ai des convictions et j'y tiens". Quant aux violences commises sur les Champs Elysées en marge du rassemblement, Marie-Laure les condamne mais relativise. " Moi, je veux dénoncer les violences policières. Le reste, ce n'est que de la casse, que des vitrines brisées et d'ailleurs, les boutiques de luxe, elles ont déjà rouvert". Marie-Laure qui se décrit comme " une grand pacifiste" est prête à retourner à Paris pour manifester. " _Ce week-end, je vais un peu me préserver mais après j'y retournerai même si j'ai la peur au ventre". _Pour Marie Laure, le gouvernement doit encore faire un effort pour le pouvoir d'achat " par exemple, un geste sur la TVA et les produits de première nécéssité".

Reportage chez Marie-Laure Buselli signé Patricia Pourrez