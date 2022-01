"Blesser une femme, c'est insulter Dieu" : le pape François appelle à la fin des violences contre les femmes

Dans son message du Nouvel An, ce samedi, le pape François a lancé un appel à la fin des violences à l'égard des femmes, qui sont à ses yeux une insulte faite à Dieu. Le souverain pontife célébrait une messe en la basilique Saint-Pierre, à l'occasion de la 55e journée mondiale de prière pour la paix.

Le pape François a consacré son homélie du Nouvel An à la maternité et aux femmes. "Et puisque les mères donnent la vie et que les femmes gardent le monde, faisons tous davantage d'efforts pour promouvoir les mères et protéger les femmes", a-t-il déclaré. "Combien de violences sont dirigées contre les femmes ! Assez ! Blesser une femme, c'est insulter Dieu, qui d'une femme a pris notre humanité - pas par un ange, pas directement, mais par une femme", a-t-il déclaré en référence à Marie, la mère de Jésus. "Pendant que les mères donnent la vie et que les femmes gardent le monde, faisons tous en sorte de promouvoir les mères et de protéger les femmes".

Lors d'une émission de télévision italienne le mois dernier, le pape François a déclaré à une femme battue par son ex-mari que les hommes coupables de violences contre les femmes se livrent à quelque chose de "presque satanique". Depuis le début de la pandémie de Covid-19 il y a près de deux ans, François s'est exprimé à plusieurs reprises contre les violences domestiques, qui ont augmenté dans de nombreux pays avec les confinements qui ont piégé des femmes avec leurs agresseurs.

Selon le chef de l'Eglise catholique, qui compte 1,3 milliard de fidèles, "il n'y a pas lieu de se laisser abattre et de se plaindre, mais de retrousser ses manches pour construire la paix", a-t-il dit. "Rentrons chez nous en pensant à la paix, la paix, la paix. Nous avons besoin de la paix".