Ce lundi soir, les élus de l'agglomération Beaune Côte et Sud ont donné leur feu vert à la création d'une aire de grand passage à Bligny-lès-Beaune. Une étape décisive dans ce dossier très décrié. D'ailleurs, plus de 150 habitants ont manifesté leur colère avant et après le vote.

Ce n'était clairement pas un conseil communautaire comme les autres. Ce lundi soir, la réunion des élus de l'agglomération Beaune Côte et Sud s'est déroulée dans un climat plus que tendu. A leur arrivée vers 18h, plus de 150 habitants de Bligny-les-Beaune (et alentours) les attendaient. Affiches, banderoles et sifflets en guise de bienvenue.

"Ecœurée"

Au programme de cette réunion : la mise en place, ou non, d'une aire de grand passage à Bligny-lès-Beaune (une aire qui permettrait d'accueillir plusieurs centaines de personnes issues de la communauté des gens du voyage, essentiellement pendant l'été). La décision avait déjà été repoussée une première fois pour assurer la sérénité des débats. Un collectif d'opposants au projet s'est ainsi donné rendez-vous ce lundi pour mettre la pression sur les élus avant leur vote.

Les manifestants ont tenté d'entrer dans la salle de réunion avant le vote. © Radio France - Lucas Valdenaire

Dans ce village de plus de 1.200 habitants, certains s'inquiètent d'une dévalorisation de leur maison. D'autres craignent des nuisances et même de l'insécurité, comme l'explique Martine, une habitante de Bligny : "Quatre hectares (de terrain) pour 50 à 200 caravanes. Vous multipliez par deux adultes et deux enfants, c'est plus que la population de Bligny ! C'est juste pas possible !"

"Qu'ils la prennent chez eux l'aire de grand passage !" - Martine, une habitante de Bligny-lès-Beaune et opposante au projet. Copier

"Si on a tort de s'inquiéter, qu'ils la prennent chez eux l'aire de grand passage ! Qu'ils nous prouvent que c'est faux et peut-être que demain, on pourra en accueillir une !"

A ses côtés, Christelle approuve de la tête et se félicite de l'ampleur de la mobilisation : plus de 150 personnes ce lundi soir, et près de 200 signatures déjà récoltées. Elle habite Bligny depuis plusieurs dizaines d'années et c'est elle qui a organisé la mobilisation.

Plusieurs policiers ont assuré la sécurité pendant toute la séance © Radio France - Lucas Valdenaire

"Pot de terre contre pot de fer"

Après plus de trois heures de conseil, la décision tombe : les élus de l'agglomération approuvent le projet d'une aire de grand passage (64 pour, 7 contre et 14 abstentions). Les huées tombent sur les premiers élus qui sortent de la salle. Christelle se dit "écœurée."

"On va à l'encontre d'une décision de conseil municipal. On va à l'encontre des habitants et de la population."

Il est vrai que le conseil municipal de Bligny-les Beaune avait initialement voté contre un tel projet. Mais c'est bien la communauté d'agglomération qui est compétente. Le maire de la commune Gabriel Fournier a donc tenté d'obtenir des garanties de sécurité et des aides financières auprès de ses collègues de la communauté d'agglomération.

"Aucun maire ne voulait de cette aire de grand passage. Nous avons été désignés d'office. Alors maintenant, devant le fait accompli, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans sa coquille ? On casse tout ? La loi est là ! Le maire doit la faire respecter."

La réaction du maire de Bligny-lès-Beaune, Gabriel Fournier Copier

"Cela suscite des réactions et je comprends. Mais c'est plus facile de crier que de négocier. Surtout de négocier le pot de terre contre le pot de fer."

De son côté, le vice-président en charge de l'habitat Pierre Bolze se veut rassurant. C'est lui qui a présenté le rapport devant les élus, ce lundi soir. "Je ne connais pas une commune en France, où malheureusement ce type d'équipement se fasse sans qu'il y ait des manifestations, déplore-t-il. Nous devons chacun prendre nos responsabilités. Notre volonté, c'est de tout faire pour que ce soit un équipement géré par des professionnels et qu'il ne pose aucune difficulté ni aux habitants de Bligny, ni aux habitants du territoire de la communauté d'agglomération."

"Notre volonté, c'est que tout se passe bien", selon Pierre Bolze, vice-président en charge de l'habitat. Copier

"Aujourd'hui, c'est permettre un accueil légal et un terrain disponible pour ces installations sauvages qui créent des nuisances très importantes et des coûts pour la communauté encore plus importants."

Le dossier doit être maintenant validé par la préfecture. En attendant, les opposants ne baissent pas les bras et espèrent récolter de nouvelles signatures pour leur pétition. Le collectif prévoit également de se réunir dans les prochains jours pour discuter d'une éventuelle nouvelle mobilisation.