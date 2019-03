Blocage au centre pénitentiaire de Saran après l'agression de Condé sur Sarthe

Une vingtaine de surveillants de prison ont bloqué le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran une partie de ce jeudi 7 mars, en réaction à l'agression de deux de leurs collègues mardi à Condé Sur Sarthe. Ils réclament plus de sécurité et dénoncent des menaces de sanction de leur administration

Saran, France

En fin de matinée ce jeudi 7 mars l'atmosphère était tendue parmi les surveillants de prison mobilisés à l'appel de leurs syndicats, FO Pénitentiaire et la CGT, en réaction à l'agression de deux de leurs collègues, mardi, à la prison de Condé Sur Sarthe. "On vient de recevoir un message de la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire les collègues qui ne reprendront pas leur poste. Ils risquent cinq jours d'exclusion. Mais on en a marre des sanctions, c'est la seule réponse !" s'emporte Ludovic Grigis, le délégué Force Ouvrière.

Des menaces de sanction de la part de l'administration pénitentiaire

Pendant une grande partie de la journée, les surveillants mobilisés ont refusé de laisser entrer toute personne dans l'établissement, les parloirs étaient suspendus. Et aucun transfert n'était possible. Pas même l'arrivée d'un détenu, transféré de la prison de Fresnes ce 7 mars dans le cadre d'une translation judiciaire (un transfert temporaire le temps de son procès). "On nous dit qu'il est très énervé dans le véhicule des gendarmes, mais on a déjà 40 détenus dans le quartier arrivants, on ne peut pas l'accueillir dans ces conditions". C'est finalement la section d'intervention pénitentiaire qui est entrée en action en fin de journée.

Même vous à l'entrée d'un concert vous êtes fouillés, il faut qu'on nous donne les moyens d'assurer notre sécurité

Les surveillants de prison restent mobilisés pour réclamer plus de sécurité et notamment que les règles changent sur les fouilles à l'entrée des établissements pénitentiaires. "Les gens ont du mal à imaginer comment un couteau peut se retrouver en détention" accuse Jean-Martin (il tient à garder l'anonymat), délégué local de la CGT Pénitentiaire (c'est ce qui s'est passé mardi à la prison de Condé sur Sarthe, la compagne de Michaël Chiolo l'auteur de l'agression terroriste avait introduit un couteau). "Ce qui est aberrant, c'est que vous quand vous allez à un concert, vous êtes fouillés. Eh bien ici les visiteurs ne le sont pas, les détenus qui rentrent de permission ne le sont pas non plus, alors il ne faut pas s'étonner".