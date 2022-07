Blocage au Pays basque : incursion sur le tarmac de l'aéroport, suivez la situation ce samedi matin

L'association Bake Bidea et le mouvement des Artisans de la Paix ont annoncé vouloir bloquer le Pays basque ce samedi, en dépit de l'interdiction de manifester émise par la préfecture. Aéroport, gares, autoroutes... suivez la situation ce samedi avec France Bleu Pays Basque.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a interdit la manifestation ce samedi, mais la détermination de Bake Bidea et des Artisans de la Paix n'est pas entamée. L'association et le mouvement basques entendent bloquer le Pays basque à partir de 10h : gares, aéroports, routes, autoroutes... Ils veulent dénoncer un blocage du processus de paix au Pays basque, après le refus de la remise en liberté conditionnelle de Ion Parot et Jakes Esnal, deux hommes incarcérés depuis 32 ans pour leur appartenance à ETA. Suivez la situation avec France Bleu Pays Basque.

L'essentiel

Six artisans de la paix ont accédé au tarmac de l'aéroport de Biarritz vers 8h30. Ils ont été délogés rapidement.

Tous les moyens de transports sont visés : routes, autoroutes, gares, aéroport de Biarritz, transports en commun

Le mouvement, annoncé depuis un mois par les Artisans de la Paix et Bake Bidea, dénonce un blocage du processus de paix au Pays basque

À l'aéroport

Sur le rond-point aux abords de l'aéroport, un dispositif policier est mis en place pour filtrer l'entrée vers l'aérogare. Un contrôle aura lieu pour ne laisser passer que les passagers munis de cartes d'embarquement ainsi que les accompagnants de mineurs.

Six artisans de la paix ont tout de même accédé au tarmac de l'aéroport de Biarritz. À 8h30, ils se sont enchaîné les uns autres, bloquant les atterrissages et décollages. La préfecture précise qu'ils ont été délogés rapidement.

Les artisans de la paix accédant à l'aéroport. - Photo fournie par Bake Bidea/les Artisans de la Paix

22 vols doivent décoller de Biarritz ce samedi, soit 3.500 personnes. 19 décollent après 10h, l'heure de blocage annoncé.

À la gare de Bayonne

Grosse présence policière ce samedi matin à la gare de Bayonne, des hommes en tenue et en civil. "J'ai confiance en les artisans de la paix. Ils ont déjà démontré qu'ils étaient pacifiques. Mais on craint qu'ils soient accompagnés de personnes qui le sont moins", dit l'un d'eux. Des policiers espagnols sont également présents.

Sur l'autoroute

La préfecture a pris un arrêté pour pouvoir ouvrir ou fermer des entrées ou sorties de l’autoroute. À 9h le trafic était fluide sur l'A63.

Les 10 points de blocage annoncés

Bake Bidea et les Artisans de la Paix ont donné dix points de rendez-vous samedi 23 juillet :

Mairie de Bayonne, 10h

Parking de la Marouette à Bayonne, 10h

Gare de Biarritz, 10h

Parking de la plage Uhabia à Bidart, 10h

Place Lannes à Ciboure, 10h30

Parking à côté du Xaia à Pausu/Béhobie, 10h

Fronton à Ascain, 10h30

Marché couvert d'Espelette, 10h

Jai-Alai de Saint-Jean-Pied-de-Port, 10h

Gare de Mauléon, 10h

Les organisateurs précisent que les véhicules de secours (pompiers, SAMU) et les personnes en situation d’urgence médicale pourront franchir les barrages mis en place.