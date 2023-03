Blocage de l'Université de Poitiers : les étudiants aussi se mobilisent contre la réforme des retraites

Malgré une pluie battante, plusieurs dizaines d'étudiants se sont retrouvés à partir de 6h45 ce jeudi matin pour bloquer l'UFR Sciences Humaines et Art de l'Université de Poitiers. Une manière pour eux de s'exprimer contre la réforme des retraites.

Depuis 6h45 ce jeudi matin, l'accès aux salles de classe est impossible : les étudiants mobilisés ont installé des tables et des poubelles devant les deux entrées du bâtiment. Il pleut, mais cela n'entache pas la bonne humeur des personnes présentes, qui discutent politique, retraites et lutte sociale autour d'un petit déjeuner. La vente de gâteaux servira à remplir la caisse à destination du personnel de l'Université en grève.

Robbin Plantet, étudiant en première année d'histoire et membre du Poitou Populaire veut le souligner : ces blocages sont pacifiques et bienveillants. "Dans l'imaginaire des gens un blocus c'est violent, on vient de force, on menace les gens alors que pas du tout (...) on va voir le personnel, la sécurité incendie il faut prévenir, on leur dit qu'on va bloquer, ils ont l'habitude. (...) On prend le mobilier qu'on a à disposition dans la fac et dans la rue, on fait très attention à ne pas le dégrader".

Il insiste également : malgré les divergences politiques des étudiants, les débats sont toujours constructifs. Ce matin, tous sont néanmoins d'accord pour s'opposer à la réforme des retraites. Amanda et Anaëlle distribuent des tracts : "Mobilisons nous pour dire non à cette réforme injuste et brutale".

Des revendications plus larges

Valentin est étudiant en licence d'histoire. Il est venu manifester son opposition à la réforme des retraites, mais aussi d'autres sujets. En tête de liste : la loi Darmanin sur l'immigration, ou le rejet du repas Crous à un euro par les parlementaires. Il en profite pour discuter avec quelques uns des professeurs venus en soutien du mouvement étudiant. Parmi eux, Benoit Leroux, enseignant-chercheur en sociologie. Malgré "l'écart de générations", il tient à être présent lui aussi pour lutter contre cette réforme "injuste socialement".

Vers midi, les étudiants rangent tables et tracts avant de fermer les grilles de l'établissement. Après avoir déjeuné avec la CGT, ils ont tenu une assemblée générale dans l'enceinte de l'Université. Tous appellent à se mobiliser lors de la prochaine manifestation, ce samedi 11 mars à Poitiers, où ils espèrent voir autant de monde que mardi dernier .