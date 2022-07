Blocage du Pays basque : dispositif spécial à l'aéroport de Biarritz

Un dispositif spécial est mis en place à l'aéroport de Biarritz pour les 3.500 passagers attendus au départ et à l'arrivée

Journée difficile à prévoir pour les passagers attendus à l'aéroport de Biarritz. Le mouvement Bake Bidea organise ce samedi 23 juillet sa grande journée de blocage du Pays basque pour dénoncer la situation des prisonniers d'ETA et demander leur libération. Les "Artisans de la paix" prévoient dix points de blocage sur tout le territoire. La préfecture interdit cette manifestation, que ce soit "sur les autoroutes, mais aussi dans les gares, aux abords des gares, dans les aéroports et aux abords des aéroports". En plus de cela, la préfecture met en place un dispositif spécifique pour accompagner les passagers attendus à l'aéroport de Biarritz-Pays basque

En effet, sur le rond-point aux abords de l'aéroport, un dispositif policier sera mis en place pour filtrer l'entrée de l'aéroport. Un contrôle aura lieu pour ne laisser passer que les passagers munis de cartes d'embarquement ainsi que les accompagnants de mineurs. En tant normal, il est conseillé de venir 1 h 30 avant le décollage de son avion, ce samedi, l'aéroport de Biarritz invite ses passagers à anticiper encore davantage leur départ pour éviter de rater leur vol.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce samedi, 22 vols sont au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Biarritz, et seulement trois avant le coup d'envoi des blocages à 10h du matin. En tout, ce sont 3.500 passagers qui vont transiter ce samedi par l'aéroport.