Blocage sur l'A150 : une opération escargot contre la ZFE de la Métropole Rouen Normandie

Une opération escargot sur l'A150, entre Barentin et Rouen, ce samedi 25 février 2023.

Objectif : bloquer l'A150 entre le carrefour de la Statue de la liberté de Barentin et le pont Guillaume le Conquérant, à Rouen . Une opération escargot d'une heure a eu lieu ce samedi 25 février 2023, contre la Zone à faibles émissions (ZFE).

ⓘ Publicité

Elle doit rentrer en vigueur ce mercredi 1er mars, pour treize communes de la Métropole Rouen Normandie. "C'est la dernière ligne droite avant la fin de la période de tolérance", explique Amine Belfatmi, collaborateur parlementaire de La France insoumise. D'autres militants et élus de La France insoumise et de la Nupes, des gilets jaune, des motards, des syndicats et des citoyens participent à l'opération.

Un report en 2028

Une dizaine de voitures, une trentaine de personnes et six motos sont dans le blocage. "On espère tenir une à deux heures", poursuit le collaborateur parlementaire. La plupart sont signataires de la pétition lancée en août 2022.

"Ce qu'on veut, précise Amine Belfatmi, c'est la suspension de cette mise en place jusqu'en 2028, comme c'est le cas à Lyon." Les élus et militants Nupes souhaiteraient avoir plus de temps pour trouver des solutions.

Dans la Métropole du Rhône, ce report concerne les véhicules Crit'Air 2. Les voitures Crit'Air 3, 4 et 5 sont interdites à la circulation dans sa ZFE depuis le weekend du 11 février 2023.

Manque d'aides et d'offre de transports

Les militants reprochent d'abord le manque d'aides suffisantes pour changer de véhicule avec une vignette Crit'Air autorisée (entre 1 et 3). "Deuxièmement, il n'y a pas d'offre de transport en commun fiable sur toute la Métropole." Cette ZFE empêchera selon le collaborateur parlementaire à certains habitants de se déplacer jusqu'à Rouen pour l'accès au soin, faire ses courses ou encore aller au musée.

Selon le site de la Métropole Rouen Normandie : chacun disposera jusqu'à 4 000€ d’aide (sous condition de ressources) pour cette transition, avec un bonus de 25% (soit 5000€) pour les habitants des 13 communes concernées directement par la ZFE. Une aide cumulable avec l'aide à la conversion de l'Etat et celle mise en place par le département de la Seine-Maritime.

Selon un communiqué, les militants dénoncent également "les incohérences écologiques et sanitaires de la ZFE, qui ne cherche pas à réduire les émissions de CO2 mais seulement les émissions de particules fines."

Le cortège à pied s'est rendu vers 16h devant les locaux de la Métropole Rouen Normandie. Près de 200 personnes étaient rassemblées.