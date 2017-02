Bloctel ne marche pas très bien pour l'UFC que choisir de Charente-Maritime !

En Charente-Maritime, pour l'association UFC Que Choisir, Bloctel, le service d'opposition au démarchage téléphonique, déçoit plus de 80% des consommateurs inscrits à ce site mis en place par le gouvernement.

L'UFC Que Choisir de Charente-Maritime publie les résultats alarmants d'une enquête sur l'ampleur actuelle du démarchage téléphonique et surtout sur les limites de Bloctel.

Pour l'association, 82% des foyers qui se sont inscrits à Bloctel pour ne plus être importunés par du démarchage téléphonique. Mais ces Charentais-Maritime constatent que ces appels n'ont en fait pas ou très peu baissés.

Les premières "victimes" de ces appels sont les personnes âgées, de plus de 65 ans. Elles reçoivent des appels 4 à 5 fois par semaine pour des travaux de rénovation de la maison, la pause de panneaux photovoltaïques, ou pour changer d'opérateur internet. Chantal habite à l'Houmeau près de la Rochelle, elle est inscrite à Bloctel depuis cet été, et regrette elle aussi l'inefficacité du site.

"Nous avons actuellement une 20aine de plaintes déposées en Charente-Maritime de personnes (des veufs ou veuves) harcelées, démarchées téléphoniquement. Des sociétés qui ,bien souvent, regardent les avis de décès dans les communes pour cibler des personnes très fragiles et influençables."

Louis Muck, le président d'UFC Que Choisir de Charente-Maritime

Le président de l'association UFC Que Choisir à la Rochelle a lui même été aussi victime de démarchages téléphoniques à domicile. Il regrette que l'on ne puisse pas identifier facilement le numéro d'une société que l'on souhaiterait indésirable. "J'ai souvent des appels qui commencent avec des 05 46 ou 05 45 aujourd'hui ... ce serait mieux d'avoir un 08... pour savoir d'entrée que c'est un appel commercial. Le gouvernement devrait renforcer ces mesures anti-démarchage téléphonique."

