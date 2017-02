Bloctel : plus de 150 contrôles et 70 entreprises sanctionnées

70 entreprises ont été sanctionnées depuis décembre 2016 suite à des contrôles renforcés contre le démarchage téléphonique, dans le cadre de la mise en place du service Bloctel, a indiqué lundi la secrétaire d'État à la Consommation, Martine Pinville.

70 entreprises ont été sanctionnées pour du démarchage téléphonique commercial abusif depuis décembre 2016, selon la secrétaire d'État à la Consommation, Martine Pinville, suite aux contrôles renforcés lancés à la fin de l'année dernière dans le cadre de la mise en place du service Bloctel.

Ce service créé par la loi Consommation permet à ceux qui le souhaitent de ne plus être dérangés par des appels téléphoniques non souhaités, en enregistrant leurs numéros sur le site www.bloctel.gouv.fr. Le service est opérationnel depuis juin 2016, aussi bien pour les lignes fixes que mobiles. Fin décembre, près de trois millions de personnes s'étaient inscrites selon le gouvernement. L'UFC-Que-Choisir avait alors fait part de ses réserves sur l'efficacité du service.

Jusqu'à 75.000 euros d'amende

Dans un communiqué publié lundi, la secrétaire d'État à la Consommation précise que plus de 400.000 signalements ont déjà été effectués. Suite à quoi, la Direction de la répression des fraudes (DGCCRF) "a diligenté le contrôle de plus de 150 entreprises signalées par les consommateurs à de nombreuses reprises" et des poursuites "pour non-respect du dispositif Bloctel ont été engagées à l'encontre de 50 entreprises".

Une douzaine d'entreprises contrôlées concentrent les deux tiers des signalements, et 25 des entreprises sanctionnée ont écopé d'amendes, atteignant "pour les manquements les plus importants, le plafonds de 75.000 euros", précise le communiqué. Dans le même temps, les contrôles de la DGCCRF auprès d'une trentaine d'opérateurs de numéros surtaxés "ont mis en évidence de nombreuses pratiques illicites: 18 procès verbaux ont été rédigés ou sont prévus, notamment pour des pratiques commerciales trompeuses ou agressives". "Les premiers résultats sont là et les opérateurs qui ne respectent pas la loi sont sanctionnés", a commenté la secrétaire d'État Martine Pinville.