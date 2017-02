Bloctel : l'UFC-Que Choisir met en doute l'efficacité du service d'opposition au démarchage téléphonique

2,7 millions de personnes se sont inscrites au service d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel depuis son lancement en juin 2016, a annoncé mardi le gouvernement. Mais l'efficacité du service est jugée insuffisante par 8 inscrits sur 10 selon l'UFC-Que Choisir.

Depuis le lancement de Bloctel, le 1er juin 2016, 2,7 millions de personnes se sont inscrites au service d'opposition au démarchage téléphonique, a annoncé mardi le gouvernement dans un communiqué. L'objectif de ce service, créé par la loi Consommation, est de permettre à tous ceux qui le désirent de ne plus être dérangés par des appels non souhaités, en inscrivant leur numéro de téléphone (fixe ou mobile) sur le site www.bloctel.gouv.fr.

Deux sanctions administratives prononcées

D'après le communiqué du secrétariat d'État à la Consommation, "environ 500 entreprises ont adhéré au nouveau dispositif et transmis plus de 36.000 fichiers afin d'en faire retirer les numéros protégés par Bloctel". "Un peu moins de 330.000 réclamations", ont été enregistrées par Bloctel, détaille le communiqué, "dont 90% concernent des appels reçus sur un numéro fixe". La moitié de ces réclamations seraient constitués de "ping calls", ces appels ou messages SMS qui invitent les particuliers à rappeler à un numéro surtaxé.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a d'ailleurs lancé un plan de contrôles renforcés et systématiques des numéros les plus souvent signalés comme étant à l'origine de ces appels. Une vingtaine de numéros ont fait l'objet d'une enquête. "À ce jour, deux sanctions administratives ont été prononcées et deux autres sont engagées", affirme le communiqué en assurant que l'enquête sera étendue "au cours des prochaines semaines" et qu'elle portera sur 80 numéros. Les entreprises qui démarchent des personnes inscrites sur Bloctel encourant une amende administrative qui peut atteindre 75.000 euros.

8 inscrits sur 10 jugent l'efficacité de Bloctel insuffisante selon l'UFC-Que Choisir

Pour la secrétaire d'État chargée de la Consommation, Martine Pinville, "Bloctel a prouvé son efficacité : les premiers résultats sont là pour des millions de français". "Mais il reste du chemin à parcourir pour leur droit à la tranquillité", a-t-elle ajouté.

De son côté, l'UFC-Que Choisir a publié mardi une enquête sur le démarchage téléphonique, dans laquelle l'association de défense des consommateurs indique que "Bloctel bénéficie d'une bonne notoriété auprès des consommateurs enquêtés (81 %)", mais que "l’immense majorité des consommateurs s’y étant inscrit constatent en revanche que le nombre d’appels reçus dans le cadre d’un démarchage n’a pas ou que trop peu baissé (82 %)". L'UFC-Que Choisir lance une pétition en ligne, pour dénoncer le démarchage téléphonique, une forme de harcèlement, estime l'association.