"Blocus Challenge" : la Région Île-de-France porte plainte contre le député LFI Louis Boyard

"J'ai décidé de porter plainte au nom de la Région Île-de-France contre Louis Boyard pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence." Dans un communiqué publié sur Twitter ce lundi 6 mars, la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce poursuivre en justice le député LFI du Val-de-Marne pour le "Blocus Challenge lancé sur les réseaux sociaux.

"Le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier"

Dans un message posté dimanche soir sur Twitter , Louis Boyard appellait les étudiants et les lycéens à poster leurs plus belles photos de blocages d'établissements scolaires lors de la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi 7 mars, avec le #BlocusChallenge. Pour inciter les jeunes à participer, un tirage au sort aura lieu parmi les plus belles photos. "L'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale", précise le député.

De son côté, Valérie Pécresse juge "inacceptables" ces déclarations, qu'elle qualifie également de "pyromanes" et d'"irresponsables". Pour la présidente de la Région Île-de-France, "le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier" et "appeler au blocage des lycées, c'est risquer l'affrontement". Elle rappelle que "les lycées sont des sanctuaires et la violence n'a rien à y faire".