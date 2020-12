Insulté et menacé dans la rue, le Père Noël de la ville de Blois démissionne

L'histoire est aussi incroyable que désolante, le Père Noël de la ville de Blois a démissionné samedi dernier parce qu'il n'en pouvait plus d'être insulté et même menacé dans la rue par des pères ou des mères de famille, sous les yeux des enfants.

Il était le Père Noël de la ville de Blois depuis le 8 décembre et il devait endosser la houppelande rouge jusqu'au 24 décembre. Mais sa patience n'a tenue que cinq jours. Le samedi 12 décembre, il a présenté sa démission à son employeur, écœuré par la réception de certains Blésois dans la rue comme le relate la Nouvelle République. Et à ce jour, le Père Noël est donc redevenu un demandeur d'emploi comme les autres, comme il l'était avant d'être embauché par la ville.

Sale con de Père Noël, t'es une ordure

Appelons le Etienne, il avait déjà été le Père Noël de Blois en 2018, et il l'avait été pour une association en 2019. Il a donc l'habitude de jouer les Pères Noël chaque année. Mais jamais il n'avait reçu un accueil aussi peu amical dans la rue. "Cela n'a été qu'une pluie d'insultes sans cesse" dit-il "sale con de Père Noël, t'es une ordure, retourne au Pôle Nord, et tout cela devant les enfants dont certains pleuraient". Le Père Noël pense que les gens n'ont pas supporté qu'il leur demande de respecter les gestes barrière, par exemple ne pas approcher les enfants à moins d'un mètre, ne pas les prendre sur les genoux, et ne pas leur distribuer de friandises. Son témoignage est édifiant.

La ville de Blois n'a pas encore réagi aux sollicitations de France Bleu Touraine.