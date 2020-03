Bloquée au Cambodge à cause du coronavirus : témoignage d'une touriste venue de Loire-Atlantique

"Nous n'avons plus d'avion pour rentrer chez nous !" se désole Dolorès Lepaysant. La cinquantenaire, originaire de Campbon près de Saint Nazaire, est partie rendre visite à son fils expatrié à Phnom Penh il y a 19 jours. Lundi, elle s'est retrouvée coincée au Cambodge. En cause, le développement du coronavirus qui pousse le gouvernement local à adopter de nouvelles réglementations dans l'urgence... et complique la situation des étrangers qui tentent de quitter le pays !

"On nous demande de faire un test de dépistage au coronavirus mais il n'existe pas !"

Son retour en France était initialement prévu lundi 23 mars. Mais la veille au soir, Dolorès et son compagnon reçoivent un message de leur compagnie aérienne Thaï Airway, leur vol est reporté à mardi 24 mars et pour pouvoir embarquer, ils doivent se munir de deux documents : un certificat médical prouvant qu'ils ne sont pas atteints du covid-19 et une assurance les couvrant à hauteur de 100 000 dollars. Un marathon commence alors : en 24 heures, ils se procurent le certificat auprès d'un médecin et l'assurance demandée.

Mais à leur arrivée à l'aéroport mardi, la compagnie aérienne leur annonce qu'ils ne peuvent embarquer qu'à condition de présenter une attestation de dépistage négatif au coronavirus délivrée par un hôpital cambodgien. "Ca a été la grande surprise !," s'agace Dolorès. "Les règles avaient changé [et cette information], on l'a eu quatre heures avant l'embarquement !" Surtout que selon Dolorès, elle n'a pas accès au test de dépistage, sésame de sortie du pays. L'avion est donc parti sans elle, avec une quinzaine de personnes à bord, raconte celle qui a du faire demi-tour.

"Je me demande si je ne vais pas devoir rester au Cambodge plusieurs mois !"

Depuis hier, Dolorès se démène pour trouver un vol de retour. Ceux proposés par l'ambassade de France au Cambodge sont trop cher pour la cinquantenaire. "Je n'ai pas les moyens de me payer un vol de retour à 4 000 dollars ! Moi j'économise toute une année pour aller voir mon fils au Cambodge donc ce n'est pas possible !" Dolorès attend désormais des nouvelles de l'ambassade qui doit organiser son rapatriement. Difficile de prendre son mal en patience alors que le Cambodge menace de fermer ses frontières, ce qui signifie la suspension des départs pour les étrangers.

L'ambassade a affrété un avion depuis la France, départ à 19h30 jeudi avec 400 passagers. Dolorès s'est inscrite auprès de l'ambassade pour embarquer, elle n'a pas eu de réponse pour l'instant. Quant à ceux qui ne pourront pas partir avec vol, l'ambassade proposera "d’autres options ultérieurement", comme elle l'a précisé sur son compte Facebook. Impossible de connaître le nombre précis de ressortissants français bloqués au Cambodge. Ils sont plus de 127, en reprenant le nombre d'inscrits sur une discussion Whatsapp dédiée.