"Bloquer le pays, on verra bien", le secrétaire général de FO soutient l'appel à la grève du 18 octobre

De passage dans la Loire à l'occasion du congrès départemental du syndicat Force Ouvrière, qui se tient ce vendredi à La Ricamarie, Frédéric Souillot a commenté l'actualité au micro de France Bleu St Etienne Loire. Le secrétaire général de la Confédération Force ouvrière, défend notamment l'appel interprofessionnel à la grève prévu pour le mardi 18 octobre.

ⓘ Publicité

Les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires, appellent à la grève mardi 18 octobre. L'objectif est-il de bloquer le pays ?

"Bloquer le pays, on verra bien. Les mobilisations se décident dans les syndicats. Ce qui est certains c'est qu'on rejoint le mouvement à cause des réquisitions, qui ont lieu dans les raffineries mais pas uniquement. Le droit de grève est constitutionnel, donc on est contre la réquisition et on ira jusqu'au bout pour faire cesser cela".

"Le gouvernement s'affole aujourd'hui parce qu'il y aurait pénurie de carburant, mais ça fait 16 jours qu'ils sont en grève, donc il aurait eu la possibilité de faire pression pour les mettre autour de la table pendant ces 16 jours".

La CGT a claqué la porte des négociations cette nuit. Vous les soutenez toujours?

"La direction de TotalEnergies propose 7% d'augmentation de salaire, ce que la CFDT a accepté de signer. "Est ce qu'il y avait que ça dans cette négociation ? Au départ, la négociation pour les raffineries, c'était les conditions de travail, les réductions d'effectifs et la sécurité, avant qu'on parle de salaires. Est ce que sur les conditions de travail, ils ont été entendus ? Est ce que on ne solde pas les choses juste par une prime et une augmentation ?"

Quelles sont les revendications de la journée de mobilisation de mardi prochain ?

"Contre les réquisitions et la remise en cause du droit de grève. Mais aussi les augmentations de salaires. On a tous la même inflation, quel que soit notre métier. Donc a minima, les augmentations doivent être à la hauteur de l'inflation. C'est ce qu'on appelait jusqu'en 1982 l'échelle mobile des salaires et l'indexation de nos salaires à tous sur l'inflation quand elle était en cours. Aujourd'hui, seul le Smic est indexé à l'inflation et c'est normal. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faudrait que tous les salaires soient indexés par rapport à l'inflation. Remettons en place l'échelle mobile des salaires".

La vie chère, c'est aussi le mot d'ordre d'une marche organisée ce dimanche à Paris. 700 syndicalistes appellent à participer, mais pas vous. Pourquoi ?

"On est content qu'il y ait cette marche sur des revendications que l'on porte depuis toujours. Si ça commence à ouvrir l'esprit à d'autres, c'est tant mieux. Mais on a créé Force ouvrière à l'époque, bientôt 75 ans, parce qu'on voulait arrêter d'être la courroie de transmission d'un parti politique. Donc aujourd'hui, on a des revendications syndicales et dimanche, il n'y a pas que des revendications syndicales. Donc dimanche, les militants de FO peuvent aller à la marche en tant que citoyen, mais ce n'est pas les organisations syndicales qui appellent. Il ne faut pas mélanger les genres".