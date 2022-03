Plusieurs dizaines de réfugiés ukrainiens bloqués à Calais faute de pouvoir aller outre-manche ont été transférés ce mercredi 9 mars à Tourcoing (Nord) et Arras (Pas-de-Calais), où la préfecture de région s'engage à les héberger et les prendre en charge.

Bloqués à Calais par le gouvernement britannique, des Ukrainiens partent pour Tourcoing et Arras

Plusieurs dizaines de réfugiés ukrainiens bloqués à Calais, faute de pouvoir se rendre outre-manche, viennent de partir ce mercredi 9 mars à Tourcoing (Nord) et Arras (Pas-de-Calais), où la préfecture de Région s'engage à les héberger et les prendre en charge. Ces derniers jours, ils étaient hébergés à l'auberge de jeunesse de Calais, qui ne compte que 140 places.

La préfecture de région confirme le départ de 75 réfugiés ukrainiens pour la métropole lilloise, à Tourcoing, ce mercredi, ainsi que le transfert d'autres réfugiés à Arras. Ils seront entièrement pris en charge, accompagnés et hébergés via des opérateurs de l'État. Elle assure que "toutes les préfectures de la région Hauts-de-France, sur instruction du Ministre de l'Intérieur, sont mobilisées" et n'exclut d'autres transferts du même genre dans les jours qui viennent.

Ce transfert intervient alors que Londres confirme l'ouverture à Lille, ce jeudi 10 mars, d'un nouveau centre de demande de visas. Celui-ci sera réservé aux personnes qui y auront été envoyées par la police britannique aux frontières. Les demandes doivent se faire en premier lieu auprès des services habituels, notamment à Paris et Bruxelles.