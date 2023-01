Blue monday : ce qu'il faut savoir sur la journée "la plus déprimante de l'année"

Un triste lundi de janvier sous la pluie et votre moral n'est pas au plus haut ? Vous pourriez bien subir les effets du Blue monday, troisième lundi de janvier, qui est traditionnellement surnommé le jour le plus déprimant de l'année. Mais il s'agit pourant d'une pure invention marketing qui ne repose sur aucun fait scientifique. Au départ, c'est la chaîne et agence de voyages britannique Sky Travel qui a inventé ce concept dans les années 2000 dans une campagne publicitaire.

Ce lundi est en effet situé après les fêtes de fin d'année alors que le printemps semble encore loin. Le jour idéal donc pour encourager les clients de l'agence de voyages à réserver leurs prochaines vacances d'été. Le concept a même été traduit par une formule mathématique : [W = (D-d)] x TQ : M x Na. Le "W" pour météo (weather, en anglais), "D-d" pour les dépenses d'argent lors des fêtes, le "T" pour le temps écoulé depuis Noël, le "Q" pour la période écoulée depuis les résolutions de début d'année. Enfin, le "M" est censé représenter la motivation et le "Na", le besoin d'agir.

Une formule inventée par une agence de communication

Mais cette formule n'a absolulement rien de scientifique et les marques s'en sont emparées pour tenter de vendre des voyages, des produits de beauté ou encore des abonnements dans les salles de sport. Avec pour but : la lutte contre la déprime hivernale. Cette formule mathématique a tout bonnement été inventée par l'agence de communication Porter Novelli, selon les affirmations du psychiatre Ben Goldacre dans le quotidien britannique The Guardian en 2006. L'agence a ensuite proposé de rémunérer des universitaire pour qu'ils revendiquent la paternité de cette équation mathématique, afin de lui donner du crédit. Une offre acceptée à l'époque par un certain Cliff Arnall, psychologue rattaché à l'université de Cardiff jusqu'en 2006.

Mais depuis, ce psychologue a avoué la supercherie et s'est même excusé dans une interview en 2018. Ce Blue monday n'est donc rien d'autre qu'un coup marketing pour pousser les gens à la consommation en leur faisant miroiter des vacances au soleil. Mais l'idée a tellement bien fonctionné qu'elle perdure aujourd'hui. Elle ne doit pour autant pas occulter le fait que la dépression hivernale est bien une réalité, causée par le manque de lumière entre décembre et fin mars.