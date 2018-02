Bobigny, France

Le site Internet sera lancé officiellement ce dimanche. "Bobigny community" fait son entrée dans le club des médias d'information locale. Indépendant, le site internet ( www.bobigny.co ) est créé par cinq membres de l'association "Jeunesse Ambitieuse", tous habitants de la ville préfecture de Seine-Saint-Denis, et bénévoles.

Combler un manque de média à l'échelle de la ville

L'idée de ce média est née d'une frustration : "on s'aperçoit qu'à Bobigny, il n'y a qu'un seul média : 'Bonjour Bobigny', un journal municipal et donc nous on a réfléchi à proposer un espace d'information plus libre et indépendant" explique Ayoub, le président de Jeunesse Ambitieuse.

Ayoub est le président de "Jeunesse ambitieuse" à l'origine du projet Copier

Au programme de ce nouveau média local "l'éducation, l'accès à l'emploi pour les jeunes balbyniens, l'actualité sportive, et aussi une thématique plus politique". Le site permettra à tout un chacun d'être "informateur" ou de postuler comme "contributeur" et d'y écrire des articles.

"Proposer aux habitants de s'exprimer"

L'équipe entend "s'appuyer sur les réseaux sociaux" (Facebook, Twitter, Instagram) afin de "pouvoir proposer aux habitants la possibilité de s'exprimer à travers un média ancré localement" détaille Ayoub. "On voulait produire nous même un espace d'information qui permettra de nous informer sur l’actualité de la ville, tout simplement" résume le jeune homme.