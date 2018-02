Boën-sur-Lignon, France

L'installation d'une usine de production d'enrobé et de concassage secoue Boën-sur-Lignon, bien davantage que ce qu'aurait pu imaginé le maire, Pierre-Jean Rochette.

Une enquête publique est en cours depuis le 26 janvier pour donner l'autorisation au groupe STAL, basé dans le Rhône, d'ouvrir une usine dans la zone d'activité de Champbayard. Une installation qui créerait 50 emplois sur la commune, et surtout un projet voté en 2016, par la désormais ex-communauté de commune du Pays d'Astrée.

S'il y avait un problème, les autorités et l'Etat ne laisseraient pas faire." Pierre-Jean Rochette, maire de Boën-sur-Lignon.

Depuis une semaine, le projet éveille les inquiétudes d'une trentaine d'habitants, qui ont constitué le collectif CESSE, pour dénoncer le manque d'information sur cette usine, et aussi témoigner de leurs inquiétudes sur les risques de pollution de l'air, et de pollution sonore. Inquiétudes renforcées par la situation de l'usine : juste à côté de l'hôpital, d'un collège et d'un EHPAD. Mais c'est incompréhensible pour Pierre-Jean Rochette : "L'entreprise STAL a dépensé pratiquement 70 000 euros dans le dossier pour les études sur l'impact environnemental, et les impacts liés à la santé" explique-t-il, énervé. "Ça fait un an qu'il y a des cabinets qui travaillent dessus pour préparer cette enquête publique, s'il y avait un problème, les autorités et l'Etat ne laisseraient pas faire."

De l'autre côté, le collectif dénonce le flou des premiers résultats d'enquête, qui indiqueraient que certaines données ne peuvent pas être véritablement mesurées tant que l'usine n'est pas en fonction.

Une tribune pour les prochaines élections municipales ?

Au-delà des questions de pollution, l'opposition entre pros et antis projet STAL tournerait à la querelle de clocher : parmi les membres du collectif, Lucien Mouillier, l'ancien maire de Boën-sur-Lignon. Pour Pierre-Jean Rochette, ce n'est clairement pas un hasard. D'après lui, l'ancien maire ferait du projet STAL une tribune politique, pour préparer le terrain en vue des élections municipales de 2020.