Boën-sur-Lignon, France

Le centre d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile (le CADA) sera en travaux dès le mois de novembre prochain. Installé dans l'ancien hôpital de Boën-sur-Lignon, l'établissement va être complètement refait, avec peut être aussi la construction d'une maison des services au public.

Une douzaine de maires ont répondu à l'appel du sous-préfet de Montbrison pour accueillir une centaine de demandeurs d'asile. Ils étaient tous reçus à la sous-préfecture le vendredi 22 juin. Actuellement, 150 personnes résident au centre de Boën-sur-Lignon et 50 d'entre elles vont être relogées au centre de Saint-Thurin. Les autres vont être réparties sur les communes voisines, dans des logements communaux inoccupés ou habitations privées. Pour Rémi Récio, sous-préfet de Montbrison, le travail avec les maires n'a pas été compliqué : "J'ai rencontré les maires successivement, et cela s'est passé d'une manière assez naturelle, sans heurts et sans réticence. L'exemple de Boën marche bien, le centre n'a généré aucun problème particulier ni en terme de délinquance ni d'acceptabilité sociale et cela fait que l'on peut être très optimiste pour les mois à venir."

Une opportunité pour les communes

Pour les maires des villages, cet accueil parait bénéfique pour la vie communale. "Nous avons envie d’accueillir des gens parce que c'est une ouverture pour nous. On a une coutume dans la montagne d'accueillir un peu tous les gens persécutés, c'est une continuation de cet accueil.", explique Gérard Barroux, maire de Palogneux. C'est aussi une opportunité pour cette petite commune : le regroupement pédagogique intercommunal avec Saint-Just-en-Bas est en difficulté, et l’accueil de nouveaux enfants pourrait permettre de maintenir les classes. La venue de nouvelles familles pourra dynamiser la vie communale des différents villages volontaires.

Dans la Loire, 1 200 personnes ont fait une demande d'asile au cours de l'année 2017.