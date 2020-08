À Bois-Herpin, dans l'Essonne, des jeunes rénovent la mairie du village pour financer leur permis

Vingt-deux jeunes d'Étampes (Essonne) se sont lancés depuis le 13 juillet dans l'aventure "Permis citoyen". L'objectif : réaliser des travaux solidaires pour payer leur permis de conduire. Et la motivation est au rendez-vous constate Mamadou Deme, éducateur et bénévole chez Audeo qui pilote le projet : "Ce sont tous des volontaires, ils se donnent à fond pour le permis, mais aussi pour le chantier".

Chantier gagnant-gagnant

Parmi les jeunes volontaires, dix d'entre eux se sont attelés à la rénovation de la petite mairie de Bois-Herpin. Âgés de 17 à 23 ans, ils ont commencé les travaux fin juillet. Au programme : ponçage, peinture, enduit, réhabilitation d'un cabanon, réparation des sanitaires et agrandissement de la mairie.

Un chantier solidaire et surtout gagnant-gagnant puisque si les travaux leur offrent le permis, ils vont aussi permettre au village (l'un des plus petits du département) de rénover sa mairie sans débourser un seul euro, explique la maire Évelyne Thouement : "Nous sommes une toute petite commune donc on a peu de moyens. C'est vraiment une chance de prendre ce projet et de donner en retour une chance à ces jeunes". L'élue qui ne regrette pas du tout d'avoir répondu à l'appel de l’association ne dissimule pas son bonheur face aux jeunes en blouses blanches qui s'activent autour de sa mairie : "Je suis fière d'eux. Ils peuvent être fiers d'eux, le permis ils le méritent".

Travailler pour une bonne cause"

Pour la plupart c'est la première fois qu'ils faisaient des travaux comme Chloé, 17 ans : "On a débarrassé les locaux, cassé un mur. J'ai pas l'habitude de faire ça normalement mais aujourd'hui je sais peindre". Pour Zacharia, 18 ans, c'est aussi l'occasion "de travailler pendant les vacances pour une bonne cause". Les jeunes bénévoles ont tous le même but : terminer les travaux à temps et financer leur permis. En échange de 140 heures de rénovation de bâtiments publics, l’association Audeo prend en charge leur code de la route ainsi que 20 heures de conduite en auto-école. "Le permis, c'est indispensable aujourd'hui pour pouvoir aller travailler, faire des formations", explique Chloé qui a voulu gagner son permis toute seule, sans demander de l'aide à ses parents.

Cultiver le vivre-ensemble

Pour l'association Audeo, l'opération "Permis citoyen" mise en place depuis deux ans revêt une dimension sociale : permettre aux jeunes originaires des quartiers populaires d'Étampes de rencontrer les acteurs du territoires, notamment les élus ruraux, et ainsi d'effacer les barrières qui les séparent. "Au-delà de leur faire faire de la peinture et de leur offrir le permis de conduire on fait naître des rencontres", souligne Mamadou Deme. Une fois les travaux achevés, les dix volontaires se verront remettre un certificat de citoyen d'honneur du village. "Ils seront toujours les bienvenus ici et j'espère que lorsqu'ils auront leur permis ils reviendront nous voir", confie Évelyne Thouement.