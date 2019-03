Boisset-Saint-Priest : les habitants rénovent eux-même leur salle des fêtes

Boisset-Saint-Priest, France

Ils sont une quarantaine à s'activer dans la salle des fêtes de Boisset-Saint-Priest : peut-être bientôt pour préparer une fête, mais en attendant, les bénévoles ont décidé de donner un coup de jeune à la salle.

Pas moins de 700h de travail attendent les bénévoles. © Radio France - OC

Cette salle des fêtes de presque 40 ans avait besoin de travaux. Mais quand la mairie a fait chiffrer les coûts, impossible de tout faire entrer dans les budget de la commune. Et puis, petit à petit, est venue l'idée de demander de l'aide aux habitants. Le chantier a commencé vendredi 29 mars, et doit durer tout le week-end pour les gros des travaux.

Ce sont trois générations qui se regroupent pour rénover la salle des fêtes. Les jeunes du village ont tout de suite dit oui quand la mairie a proposé ce chantier : "Nous quand on était petits, à l'école on venait là, on fait tous nos bals ici, et c'est un truc qui compte pour nous à Boisset", explique Océane, la présidente de l'association des jeunes du village. "On essaye de la rendre plus attractive, elle commence à être vieille quand même. On organise notre bal le 1er mai, donc c'est aussi intéressant pour nous d'avoir une salle toute belle et toute propre", continue Elodie.

Une économie de 15 000 euros

Pour d'autres, ce chantier fait remonter quelques souvenirs. Chantal se souvient y avoir fêté ses 20 ans, en 1982. Elle a été la première de la commune à se servir de cette salle des fêtes : "Tout de suite, je me suis dit que je viendrais à ce chantier. C'est vrai qu'on n'a pas une super salle des fêtes avec une estrade, un podium... mais ça a toujours permis de faire des fêtes de famille." La salle des fêtes de Boisset peut accueillir 80 personnes environ.

Avec cette aide bénévole, c'est une économie de presque 15 000 euros pour la commune. Mais au-delà de ça, c'est aussi une animation pour le village comme le souligne Jérome Peyer, adjoint au maire : "Je me rends compte qu'on y gagne en plus en convivialité. Dans un village qui est proche d'une métropole, on tend de plus en plus vers le village dortoir. On a jamais été aussi nombreux et on s'est jamais aussi peu connus. Cette proposition là est un pas pour qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'on soit fiers, et c'est peut-être plus important que la réalisation en elle-même".

Le gros des travaux va être fait ce week-end, avec notamment le nettoyage du plafond. Pas moins de 700 heures de travail attendent les bénévoles. Ils ont déjà prévus de faire une fête tous ensemble pour inaugurer leur nouvelle salle des fêtes.