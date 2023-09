Boisson normande par excellence, le calvados poursuit sa modernisation

Comme de nombreux Normands, la première expérience de Margot Le Carpentier avec le calvados n'était pas fameuse. "Souvent, on goûte le Calvados artisanal du grand-père du coin. J'exagère, mais c'était un peu des tord-boyaux", raconte-t-elle, amusée. Finalement, c'est en voyageant à New York et à Londres que cette Manchoise, originaire de Pirou, redécouvre le calvados, très apprécié là-bas. Quand en 2017, elle ouvre un bar à cocktail, " Combat ", dans le quartier Belleville à Paris, le calva a donc eu une place de choix dans sa carte.

ⓘ Publicité

"Évidemment, je propose des cocktails au calvados. C'est un alcool très apprécié en mixologie, pour son goût, mais aussi car on peut faire plein de choses avec. J'ai déjà fait un expresso-martini avec un shot d'expresso, de la liqueur de café et à la place de la vodka, j'avais mis du calvados. On peut aussi remplacer le gin par du calvados pour un gin tonic par exemple", explique-t-elle. Ces cocktails rencontrent d'ailleurs un certain succès. "On en voit de plus en plus dans les caves, les restaurants. Ça devient vraiment un truc de connaisseur", poursuit Margot Le Carpentier.

Une évolution constante

Le calvados, lui en a fait son métier et sa passion. Claude Courvallet, 84 ans, habite désormais à Falaise, mais il a vécu une bonne partie de sa vie dans son exploitation agricole à Pierrefitte-en-Cinglais, où il vendait notamment du calva. La production s'est arrêtée il y a dix ans, mais il continue d'écouler son immense stock. Désormais fatigué, Claude Courvallet souhaite d'ailleurs se débarrasser rapidement du reste, environ 1 000 litres. Mais il n'en reste pas moins passionné par cet alcool, qu'il a vu évoluer au fil des années.

Claude Courvallet présente fièrement ses bouteilles de Calvados, de plus de 15 ans d'âge. © Radio France - Léa Dubost

"Au début, on a fait n'importe quoi avec le calvados. Beaucoup de personnes faisaient leur propre calvados, qui piquait la gorge, et ça ne donnait pas envie d'en boire. Mais en Normandie, il y a de très très bons calvados, très doux, qui ne piquent pas du tout. D'ailleurs, maintenant, il est difficile d'acheter du bas de gamme à petit prix. Le calvados est devenu un produit haut de gamme, qui se déguste dans les restaurants et les bras, un peu comme un bon whisky ou un armagnac", constate Claude Courvallet.

Pour autant, son fils n'a pas souhaité reprendre l'exploitation familiale de calvados il y a dix ans. "Un crève-cœur", avoue Claude Courvallet, qui aurait aimé faire perdurer la passion, la tradition et le savoir-faire. "Mais pour un petit producteur, c'est quand même beaucoup de contraintes financières. Je l'ai malheureusement constaté. Vous avez beaucoup de taxes, de contrôles, c'est difficile. Même quand la clientèle est là", explique-t-il. "Il faut vraiment être passionné, avoir de l'amour pour ce produit pour se lancer", conclut-il.

À lire aussi Les exportations de calvados ont résisté à la crise sanitaire

Des amoureux du calvados, il y en a de plus en plus. Depuis quelques années, les ventes augmentent. Les producteurs de la Région exportent cet alcool principalement vers les Etats-Unis, gros consommateur de la boisson normande.