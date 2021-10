Bol d'air manchois pour les vacances de la Toussaint

Du monde sur le littoral manchois pour ce premier week-end des vacances de la Toussaint. "On avait vu pluie pendant trois jours. Et depuis hier, il fait beau, donc on en profite". Venue de Lyon, Isabelle peut avoir le sourire sur les quais de Saint-Vaast-La-Hougue. Avec une amie parisienne, elles ont loué un hébergement dans les environs, à Barfleur. _"Il n'y avait pas tant de logements que ça de disponibles_. Ou sinon, c'était en dehors de nos budgets", ajoute la touriste.

Concernant la météo, on était hyper pessimistes en arrivant. On avait pris le vidéoprojecteur et les jeux de société. Finalement, on ne les a pas ouverts. Le temps est super agréable et il fait bon - Antoine

Sous un soleil d'automne, les promeneurs flânent dans le village préféré des Français 2019. Le vent vient taquiner les mâts des navires. Sur les quais, la doudoune et le bonnet sont de sortie. "On avait prévu les capes de pluie. Mais sous ce soleil, ce bol d'air marin, c'est très agréable. Pour nous, Parisiens, c'est nécessaire", confie Nadine. Un peu plus loin, un petit groupe d'amis patiente à la boulangerie. "Je viens de Belgique. On a une amie qui a une maison dans le coin. C'est la première fois que je viens ici. _J'adore ce côté très nature_, très rustique", explique Nathan.

Campagne et mer

Pour un autre groupe, ce sera expédition à Tatihou. "On est là trois jours. Quand il fait beau, les couleurs sont magnifiques", résume Clément, un Picard. Il profite d'une maison d'un ami. Même chose pour Antoine, un Parisien. Ils viennent de passer quelques jours dans le Cotentin : "un _regroupement familial_. Certains viennent de Haute-Savoie, d'autres de Paris, de Normandie... au total, on est douze !", résume-t-il. Et le séjour a été rondement mené : Carentan, Carteret, Portbail, le marché de Valognes, le nez de Jobourg. Et bien sûr, les saveurs du Cotentin ? "Les bières du coin, les huîtres de Saint-Vaast, plusieurs fois. Et puis du homard, on espère, pour ce soir", rigole Antoine.

Du côté des commerçants, on a aussi le sourire. "On était complets ce midi. On le sera ce soir, et demain midi", résume Sophie, du restaurant La Bisquine à Sainte-Vaast-La-Hougue. Parmi la clientèle, deux grandes catégories : "des gens qui prennent des vacances sur le tard, et ceux qui viennent fermer leurs maisons avant l'hiver", explique Sophie.

Selon une étude du site pap.fr, les réservations de locations de vacances explosent pour cette Toussaint 2021 : + 55% par rapport à 2019. Pour ces vacances de la Toussaint, Cherbourg-en-Cotentin apparaît en 7e position des destinations les plus demandées par les touristes selon la plateforme Airbnb.