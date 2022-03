Mémoire : 78 ans après, les témoins du bombardement de Biarritz et Anglet se souviennent encore

Alors que depuis un mois l'Ukraine subit l'invasion de la Russie, au Pays basque, les témoins du bombardement de Biarritz et Anglet se souviennent encore du jour le plus tragique de la seconde guerre mondiale dans notre région. 145 civils avaient été tués lors du bombardement mené par les alliés.

Seulement sept ans s'étaient écoulés depuis que Gernika et Durango avaient été bombardées par l'aviation nazie au service de Franco. Le 27 mars 1944, l'armée américaine bombarde Biarritz et une partie d'Anglet, villes occupées par les allemands depuis juin 1940. Ce jour-là, 145 civils avaient été tués, dont quatre enfants. 250 personnes furent aussi blessées par 45 tonnes d'explosifs. À Biarritz, ce dimanche 27 mars une cérémonie de commémoration est prévue au monument aux Morts à 11 heures. À Anglet aussi les anciens se souviennent encore de cette attaque inatendue. Christiane Arsa, née Lespiauc, avait alors seulement onze ans. "Nous étions en classe et notre institutrice nous ordonna de nous cacher sous les pupitres et de prier".

À l'époque, la presse locale parle de massacre anglo américain. 78 ans plus tard, Christiane a encore de nombreuses interrogations. Les alliés s'étaient fixé comme objectif de détruire l'aéroport qui fut signalé par une fumée blanche. C'était sans compter le vent... Les 168 avions qui sont arrivés plus tard, des Liberator modernes avec une lourde charge offensive, ont largué les bombes sans se rendre compte qu'ils étaient au-dessus de Biarritz. Le lendemain, la presse locale parle d'un "massacre anglo-américain", tandis qu'un autre titre indique "Les libérateurs ont survolé Biarritz où ils ont semé le deuil et la destruction". La presse collaborationniste a affirmé que la ville avait été "victime d'un raid terroriste anglo-américain".

27 mars 1944, la journée la plus tragique au Pays basque

Les bombes avaient détruit 375 maisons et un nombre inconnu d'Allemands qui occupaient l'hôtel Angleterre à Biarritz avaient également été tués. Le même jour, les escadrons alliés ont également bombardé les villes de Pau, Mont-de-Marsan, Bordeaux et La Rochelle dans le cadre d'une mission visant à détruire les infrastructures occupées par les nazis.

Quelques jours après un enfant avait même été mutilé dans l'explosion d'un obus qui avait finalement éclaté plus tard.

La guerre en Ukraine rappellent de mauvais souvenirs parmi les anciens qui se souviennent encore du bombredement de 1944. © Radio France - Franck Dolosor

Anastasia Bereau, dont le frère est mort en Allemagne en mars 1942 après avoir été capturé par les nazis, a également été un témoin du bombardement de Biarritz. Originaire du village navarrais d'Arantza, à l'âge de vingt ans, elle était chargée de garder et d'enseigner la langue basque aux enfants de Marc Légasse, l'un des fondateurs du nationalisme basque au Pays Basque nord. "Depuis la fenêtre, nous pouvions voir de nombreuses bombes tomber. On aurait dit des œufs! Le bruit était vraiment effrayant et le pire, c'est que nous ne savions pas combien de temps cela durerait, ni si nous serions épargnés par cette tragédie".

Honorine Borthaire n'a jamais non plus oublié le jour le plus sombre de la guerre au Pays basque. "Il était deux heures et quart de l'après-midi et le bombardement, qui a duré sept interminables minutes, m'a surprise alors que je faisais des courses", se souvient cette habitante de Saint Pée sur Nivelle. "À l'époque, je travaillais à Ustaritz et nous allions sur la côte en vélo, ce qui était un luxe car sinon nous devions y aller à pied. Les sirènes ont donné l'alerte mais nous ne pouvions pas nous échapper, alors nous nous sommes tous jetés à terre", se souvient-elle.

Il y a 78 ans, Biarritz et Anglet avaient étonnament été la cible des alliés. © Radio France - Franck Dolosor

Dans la mémoire de Marcelo de Zarobe, un membre du Parti Nationaliste Basque originaire de Zarautz en Gipuzkoa, le bombardement de Biarritz s'était alors ajouté aux nombreuses explosions de mines allemandes placées à l'entrée du port de Bayonne. Après la victoire de Franco, sa famille s'était réfugiée au nord des Pyrénées mais s'était finalement trouvée prise au piège dans un conflit encore plus important. "Le bombardement a été une véritable catastrophe", se souvient-il.

"Près de chez nous, il y avait d'autres personnes originaires du Gipuzkoa et dans une de ces familles, la mère et les deux filles avaient perdu la vie. Des personnes se baignant sur la plage de Port-Vieux avaient également été retrouvées mortes. Après le bombardement, le soleil a disparu. La nuit est soudain tombée et la température a chuté de dix degrés. Il y avait un silence de mort et quelques minutes plus tard, alors que la poussière se dissipait, les cris des blessés ont commencé à se faire entendre. C'est alors qu'ont débuté les interventions des pompiers qui ont procédé au ramassage de dizaines de cadavres" relatait il y a quelques années Marcelo de Zarobe.