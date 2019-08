Bon plan rentrée : à Nantes une recyclerie spécialisée dans le sport propose des articles à 40% du prix neuf

Pour le foot, le judo, le cyclisme, le running etc... A Nantes, à la recyclerie du 29 rue Corentin Bourveau, on trouve des vêtements pour tous les âges, ainsi que des équipements sportifs. Pas chers du tout. Deux euros le ballon de foot. Cinq euros le pantalon de jogging taille enfant. En moyenne c'est 40% du prix du neuf.

Les articles sont donnés par des clubs partenaires, des grandes enseignes qui se délestent de leurs invendus et des particuliers qui vident leurs placards.

Les articles sont propres et en bon état de fonctionnement. Cela fait partie des consignes données lors des opérations de collecte. pour les chaussures, on passe une bombe désinfectante et désodorisante. " - Aurélien Toncelli fondateur et coordinateur de Suppor Terre.