Bon pour la "quille", le sous-marin Rubis bientôt de retour dans le port qui l'a vu naître

Attaché à la base de Toulon depuis 40 ans, le sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) le Rubis s'apprête à définitivement quitter le port naval méditerranéen pour rejoindre la base de Cherbourg où il sera démantelé. Au début de l'été, il réalisait la toute dernière mission opérationnelle de sa longue carrière.

Du côté de la Marine nationale, on confirme le voyage "prochain" du bâtiment vers Cherbourg sans donner de précisions sur les dates prévues, afin de garantir la sécurité du bâtiment et de l'opération prévue en tout cas avant la fin de l'année. Le Rubis sera le second SNA à être retiré du service actif après le Saphir "mis à la retraite" en 2019. Cette classe de sous-marins est progressivement remplacée par les bâtiments de la classe Suffren dont le premier "exemplaire" a été mis à l'eau en août 2019 à Cherbourg, tout juste sorti des chantiers de Naval Group.

Une carrière bien remplie

Mis en chantier le 4 mars 1976 à Cherbourg, le premier sous-marin nucléaire d’attaque français, est lancé en juillet 1979 sous le nom de Provence. Rebaptisé Rubis en 1980 en hommage à l’illustre sous-marin homonyme mouilleur de mines des FNFL, fait compagnon de la libération, il inaugure la série des « pierres précieuses », celle des sous-marins nucléaires les plus compacts au monde.

Arrivé à Toulon le 17 janvier 1983, il est admis au service actif un mois plus tard. Sa première grande mission opérationnelle est la participation à la guerre du Golfe en janvier 1991. En 2002, le Rubis effectue une mission de protection de la Task Force 473 en océan Indien lors de l’opération Héraclès de lutte contre les réseaux terroristes au large de l’Afghanistan. Durant l’opération Harmattan en 2011 au large de la Libye, le Rubis fait partie des trois SNA qui se sont relayés en mission de renseignement pendant le conflit.