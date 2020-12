Bonnat : pendant les fêtes, l'Ehpad sur le pied de guerre face au coronavirus

Crise sanitaire et fêtes de fin d'année risquent de ne pas faire bon ménage. Déjà en vigilance accrue face à la pandémie de covid-19, les maisons de retraite renforcent encore leur attention. A Bonnat, la résidence Las Mélaïes a pris les recommandations sanitaires au pied de la lettre.

"On a 6 résidents qui partent dans leurs familles pour Noël, uniquement pour la journée." Ce ne sont que 6 personnes sur les 80 résidents de l'établissement, mais la directrice de l'Ehpad de Bonnat est inquiète. Depuis le début de la pandémie, la résidence n'a recensé aucun cas de coronavirus et elle aimerait bien que ça reste comme ça.

Les résidents confinés après les réunions de famille

"Il suffit d'un seul cas", rappelle-t-elle, pour que la situation dérape. Résultat, l'établissement prend les recommandations de l'Agence Régionale de Santé au pied de la lettre. Au retour de leurs fêtes en famille, les résidents "seront en confinement pendant 7 jours, avec test PCR le 6ème jour. On le fait systématiquement."

Pendant les fêtes, le nombre de visites ou de demandes de visites monte en flèche. Valérie Verger refuse de relâcher la pression : "On a eu une année difficile, qui nous a appris à mettre en place un certain nombre de mesures, et il faut que tout le monde joue le jeu, c'est un travail de tous les jours."

Le personnel testé trois fois

Vigilance accrue également du côté du personnel, qui sera testé trois fois d'ici le 6 janvier. Les familles des résidents sont autorisées à visiter leurs proches depuis plusieurs mois, selon un protocole sanitaire strict, et sur rendez-vous.

Si l'un de vos proches en maison de retraite doit passer les fêtes avec vous, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine vous recommande fortement de vous faire tester avant son séjour.