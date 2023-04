Bonne conduite des séniors, la préfecture du Gard va être plus vigilante

Il fait toujours partie des départements qui comptent le plus d’accident. Le Gard compte déjà 15 morts, depuis le début de l’année. Pour tenter d’épargner plus de vie, la préfecture vient donc d’adopter un nouveau document général d’orientation. Autrement dit, un plan d’actions. Celui-ci s’articule autour de plusieurs axes.

Des automobilistes fautifs...

L’un d’entre eux consiste à redoubler les actions de sensibilisation à l’égard des personnes âgées. « Avec l’âge, la vision baisse, l’attention baisse et la somnolence augmente, souligne Grégoire-Pierre Dessaux, directeur de cabinet de la préfecture du Gard. Il y a donc une nécessité à travailler sur ces aspects-là pour en faire prendre conscience. On l’a vu encore récemment. » En février dernier, en effet, un automobiliste de 83 ans avait tué deux jeunes de 31 et 37 ans, en prenant l’autoroute à contresens, au niveau de Roquemaure. Il était lui-même décédé dans la collision.

…et victimes

Si les personnes âgées sont à l’origine de certains accidents mortels, ils sont aussi victimes. « Seniors représentent 26% des personnes tuées dans le département, ce qui représente un quart des décès sur les routes du Gard », explique Grégoire-Pierre Dessaux. L’an dernier 59 personnes sont mortes dans le Gard.

