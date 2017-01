Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires augmente dans le 64

La cérémonie des vœux 2017 du SDIS 64 a eu lieu ce vendredi matin à Pau. Le nombre d'interventions est constant par rapport à 2015 et il y a plus de sapeurs-pompiers volontaires.

La traditionnelle cérémonie des vœux de la Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques s'est tenue ce vendredi matin dans les locaux de l'avenue du Maréchal Leclerc à Pau. Le Préfet du 64 Eric Morvan était notamment accompagné du Président du Conseil départemental Jean-Jacques Lasserre, de Jean-Pierre Mirande Président du SDIS 64 ainsi que de nombreux élus de la ville et du département. Plusieurs pompiers et secouristes ont été décorés par le Préfet lors de cette cérémonie.

Activité constante

L'an dernier, les pompiers de notre département ont réalisé presque autant d'interventions qu'en 2015. Ce nombre d'interventions a diminué de 0.1% soit 19 interventions de moins qu'en 2015. Ainsi, l'an dernier, 33 460 interventions ont été réalisées par les pompiers des Pyrénées-Atlantiques. En détails cela représente 25 004 secours à personnes (+2.9%), 3214 secours routiers (+1.7%), 2522 opérations diverses (-17.8%), 2073 incendies (-4.2%) et 647 interventions pour risques technologiques (-18,2%). L'augmentation des secours à personnes est à surveiller explique le colonel Michel Blanckaert le Directeur départemental du SDIS "les sapeurs-pompiers engagés pour les personnes ne sont plus disponibles pour les autres interventions comme les incendies [...] donc il faut continuer à développer le partenariat avec le SAMU".

Le budget du SDIS 64 est financé à 54% par le Département et à 32% par les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, il représente 55,8 millions d'euros pour le fonctionnement et 22,7 millions pour les investissements.

Plus de sapeurs-pompiers volontaires

Au 1er janvier 2017, le SDIS des Pyrénées-Atlantiques compte dans ses effectifs 482 sapeurs-pompiers professionnels. Ce qui est encourageant c'est le nombre de sapeurs-pompiers volontaires. L'an dernier il a augmenté de 3.5%, 61 volontaires de plus qu'en 2015 soit en tout 1773 sapeurs-pompiers volontaires dans notre département.

Les travaux enfin engagés

2017 sera l'année des grands travaux. Après une année 2016 compliquée à cause de plusieurs problèmes techniques et administratifs les travaux de plusieurs centres de secours en Béarn vont pouvoir commencer assure Jean-Pierre Mirande le Président du SDIS 64. Le nouveau centre de secours du Pays de Nay (fusion des centres de Nay et de Coarraze) devrait être terminé d'ici la fin de l'année, les travaux du nouveau centre de secours de Navailles-Angos vont commencer courant 2017, même chose pour les travaux de réhabilitation du centre de secours de Lasseube.

Jean-Pierre Mirande a également assuré que le dialogue social "était rétabli" au sein du SDIS 64. Après une année 2016 compliquée, le Président veut continuer "à faire évoluer les relations".

