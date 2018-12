Bonne nouvelle : le pâtissier de Blain retrouve son "02"

Par Pascale Boucherie, France Bleu Loire Océan

15 jours sans ligne fixe juste avant les fêtes. Ce commerçant de Blain (44) n'en pouvait plus. Il a remué ciel et terre pour attirer l'attention sur lui. Plusieurs médias ont été sollicité. Et ça a marché. Olivier Sécher a récupéré son "02" ce mardi.