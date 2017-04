Bonne nouvelle pour le Toulouse Olympique XIII : le chantier du stade Arnauné va débuter avant l'été !

Au final ce ne sera pas un nouveau grand stade de 9.000 places mais une version plus light du projet : 4.500 places assises, des infrastructures plus modernes. Les travaux débuteront aux alentours du 1er juin pour une durée de 18 mois.

Le projet d'un stade de 9.000 places ne verra pas le jour quartier des Minimes, mais des travaux auront bien lieux dans l'enceinte du Toulouse Olympique XIII. Aux alentours du 1er juin, les tribunes actuelles du stade Arnauné seront rasées, l'espace de 2.500m² réaménagé. Un nouveau club house verra le jour, un bâtiment qui pourra accueillir les partenaires pendant les matches, mais aussi des bureaux, de nouveaux vestiaires, un espace du musculation et des salles à la dispositions du club pour la vidéo, les interview et les cours du soir à destination des joueurs.

A terme cette nouvelle enceinte pourra accueillir près de 4.500 spectateurs, tous assis (aujourd'hui c'est deux fois moins), plus quelques centaines de places debout, en pesage. Il s'agira d'un stade polyvalent, autrement dit, d'autres équipes de rugby pourront y jouer, comme éventuellement des équipes de foot. Cet investissement de 10,6 millions d'euros sera financé à 45% par la ville de Toulouse.

Un nouveau stade annoncé comme vital

C'est la fin d'un feuilleton vieux de plus de cinq ans, entre oppositions des riverains et négociations avec les municipalités. Il était temps pour le Toulouse Olympique. Le stade Arnauné actuel est vétuste, les barrière rouillées, les équipements plus adapté aux normes de sécurité. Qui plus est, les employés du club travaillent dans des algéco. Des conditions difficiles pour un club qui ambitionne d'atteindre la Super League, l'élite de ce sport dans les prochaines années. Ce manque était un frein au développement du club.

Les associations de quartiers satisfaites

Pour les associations de quartiers et les riverains sur place ce projet correspond plus à leurs attentes. "Ce sera un stade à taille humaine, explique Serge Baggi, le président du comité de quartier Minimes - Barrière de Paris. On a demandé à abandonner la grande tribune ouest. On a demandé également à ce qu'un volet indemnisation soit prévu pour les habitants qui seraient concernés par des nuisances avec les travaux des tribunes nord et sud." Selon les services de la mairie de Toulouse, les travaux étant cantonnés à l’emprise du stade, il ne devrait pas y avoir de conséquence sur le quartier ou le trafic dans la zone. L'accès aux 2 gymnases (la petite et la grande salle) du complexe sera également maintenu.

