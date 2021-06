A Bonnefond, un lieu de vie réunit des seniors et des jeunes adolescents placés

A Bonnefond, en Corrèze, un lieu de vie pour personnes âgées vient d'ouvrir. L'association Live en est à l'origine. Elle est présente sur le village depuis deux ans et l'ouverture d'un lieu de vie pour jeunes mineurs placés. L'idée est justement que les uns et les autres se rencontrent.

Philippe Saint-Marcoux insiste bien : c'est un lieu de vie pour personnes âgées que l'association qu'il a fondée avec sa femme Florence, Live (Lieu Intergénérationnel de Vie Ensemble) a ouvert à Bonnefond, entre Égletons et Bugeat, et non pas une classique résidence pour personnes âgées. "Le lieu de vie est un concept qui a toujours été porté pour les jeunes en placement. Mais qui n'a jamais été développé pour les personnes âgées".

Sept chambres tout confort

Et c'est toute la nuance. Le lieu de vie que l'association a créé dispose de sept chambres, aménagées dans l'ancienne auberge du village totalement rénovée. Chaque chambre a sa salle de bain et il y a une cuisine avec un frigo pour chaque résident, un salon accessible à tous, une bibliothèque et même une petite épicerie où les résidents peuvent se dépanner, tout comme les habitants de la commune adhérents à l'association. "Les personnes sont accompagnées par une équipe de professionnels jour et nuit", précise Philippe Saint-Marcoux. Et les résidents peuvent vivre sans restrictions, comme ils le faisaient dans leur propre maison.

Un lieu d'échange entre les générations

C'est ce qui a séduit Jacky Vinatier, 78 ans. Il est le tout premier résident du lieu de vie. Il vivait auparavant dans un hameau isolé. "Je m'ennuyais terriblement parce que je suis seul, je suis veuf. En plus, je vois des jeunes". Car c'est là l'originalité du projet développé à Bonnefond par Live. Il est intergénérationnel. Les deux lieux de vie créés par l'association, celui des jeunes, sept places également, et celui des personnes âgées sont quasiment voisins. Les rencontres entre les uns et les autres sont encouragées au travers d'ateliers de cuisine, de balades ou d'échanges de savoirs. Un credo pour l'association : "On pense que les jeunes en contact avec des seniors gagnent en apprentissage et que les seniors conservent leurs compétences en étant avec des plus jeunes" assure Florence Saint-Marcoux.

De nouveaux habitants

C'est aussi une manière de participer à la revitalisation d'un village explique Philippe Saint-Marcoux : "Les gens sont heureux de voir des jeunes, qui ne sont pas du tout l'image qu'on se fait d'eux quand ils sont en placement. Et que des personnes âgées peuvent reprendre le sourire parce qu'elles sont dans un lieu véritablement vivant". Et d'ajouter : "On est vraiment sur une dynamique de développement du vivant sur les territoires ruraux." Et d'ailleurs, la vie revient à Bonnefond : la commune de 110 habitants devrait gagner avec les deux lieux de vie 25 habitants et 14 emplois.