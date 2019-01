Bonnes résolutions : comment aller à la salle de sport jusqu'au 31 décembre ?

Ça fait partie des bonnes résolutions les plus répandues pour la nouvelle année : faire plus de sport. Le nombre d'inscriptions en salle augmente toujours après les fêtes. On vous donne quelques conseils pour ne pas lâcher l'entrainement au bout d'un mois.

Le Mans, France

Des inscriptions multipliées par quatre ou cinq par rapport à un mois classique : c'est en janvier que l'affluence dans la salle de sport Elancia, au Mans, est la plus forte. Et c'est partout pareil, confirme Yohan Garnier, qui gère les trois salles du club Moving : "chez nous septembre reste le mois le plus fort, mais on a 30% d'inscriptions en plus en janvier", explique-t-il.

Regain de détermination

Après s'être souhaité bonne année et bonne santé, "beaucoup de gens prennent des bonnes résolutions et veulent effectivement se remettre en forme, parfois après plusieurs mois sans avoir fait de sport", précise Paul Villez de la salle Elancia :

Les gens sont plus motivés en janvier, c'est une certitude dans leur attitude !

La détermination est bien là au début, mais s'émousse parfois au fil des semaines. "On a pas plus d'abandon chez les inscrits de janvier que chez les autres, ils ne vont pas s'arrêter plus vite", relativise Yohan Garnier. L'objectif pour les coachs est de capitaliser sur ce regain de motivation. Pourtant, Paul Villez le reconnaît : "certaines personnes paient leur abonnement mais sans continuer à venir. On met tout en place pour les motiver et les accompagner, mais on ne peut pas aller les tirer du lit !", plaisante-t-il.

Y aller progressivement et régulièrement : la clé du succès

Le secret, c'est de ne pas vouloir en faire trop dès le début. "Quelqu'un qui n'a pas jamais fait de sport de sa vie et qui veut s'entraîner quatre fois par semaine pendant une heure et demi, tout en arrêtant de fumer, lance Paul Villez, c'est un peu utopique". Voire dangereux quand le corps n'est effectivement pas habitué.

Il faut donc y aller progressivement pour éviter de se faire mal et d'abandonner. _"_Faire des petites séances au début, 20 ou 30 minutes, puis y aller par étape, explique Yohan Garnier. Pour les cours collectifs, on conseille de commencer par ceux qui sont moins intenses, comme la gym ou le stretching. Il ne faut pas commencer par le body combat !".