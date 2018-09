500 personnes ont assisté au spectacle d'Anne Roumanoff ce vendredi soir, à Bonnétable. Une représentation dont tous les bénéfices seront reversés aux commerçants les plus touchés par les inondations du mois de juin.

Bonnétable, France

C'est sans doute la première fois que la salle Mélusine, à Bonnétable, accueille une telle célébrité. Anne Roumanoff a joué son spectacle devant une assemblée de 500 personnes, ce vendredi soir. L'humoriste a répondu à l'appel d'une amie et accepté de se produire gracieusement, au profit des commerçants sinistrés lors des fortes inondations du mois de juin.

Seuls les techniciens et les agents de sécurité ont été rémunérés. Le reste des bénéfices pourra être versé aux sinistrés les plus touchés qui en feront la demande en mairie dès lundi matin.

C'est important que ce soit quelqu'un qui vienne faire rire"

Une marque de générosité qui a ému les spectateurs. "Je ne suis pas forcément une fan, mais je trouve ça génial que quelqu'un qui a une telle renommée puisse sur son nom, mobiliser des gens", témoigne Anne. _"_Je pense que les gens de Bonnétable ont besoin de rire, parce qu'ils ont bien galéré. On sent que les gens ont été touchés et que ce soit quelqu'un qui vienne faire rire, c'est important aussi."

Son de cloche similaire chez Lucien, un habitant de la commune. S'il n'a pas été touché par les inondations, les deux heures de représentation lui ont permis de souffler. " Il faut se changer les idées, reprendre le cours de la vie, et cela met du baume au cœur."

Anne Roumanoff est régulièrement sollicitée pour parrainer des événements caritatifs. "Je ne peux pas répondre oui à chaque fois, explique-t-elle. "J'aime bien aussi quand je sais où va l'argent, qu'il est directement remis aux gens, qu'il n'y a pas de déperdition."

Une fois la représentation terminée, Anne Roumanoff s'est prêtée au jeu des dédicaces avec le public. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les bénéfices du spectacle en supplément des indemnisations de l'Etat. Bonnétable, comme 72 autres communes sarthoises, ont été reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations des 9 et 11 juin. Des centaines de particuliers avaient alors vu leurs caves et leurs maisons complètement inondées.

