Si rien n'est fait, voilà une affaire qui pourrait devenir dans quelques années un nouveau scandale de l'amiante. A Bonnétable, la situation sur l'ancienne usine Freix est "catastrophique" et le site "dangereux" selon l'Adeva 72, l'association de défense des victimes de l'amiante qui a décidé d'alerter la population sur les risques auxquels elle est exposée.

6 mois après la condamnation de l'ancien patron de l'entreprise à 6 mois de prison ferme pour avoir exposé 18 salariés à de l'amiante de 2013 à 2016, des dizaines et des dizaines d'énormes sacs de gravats sont toujours présents sur le site. Stockés à l'extérieur tout autour de l'usine, ils avaient été recouvert de bâches. Mais celles-ci ont lâché. Les sacs se retrouvent donc à ciel ouvert. Certains sont même déchirés alors qu'ils peuvent contenir des résidus amiantés. "C'est inacceptable" réagit Sonia Hertz la présidente de l'Adeva.

On a décidé de remédiatiser ce dossier parce qu'on sait la vente du site a du mal à se faire parce que le repreneur devra désamianter le site et que cela coûtera 190 000 €. Donc on a voulu vérifier que les bâches, qui avaient été mises par la préfecture à notre demande lors de la fermeture du site, tenaient encore. Mais ces bâches sont détruites, déchirées et les sacs, ces big bags, se retrouvent à l'air libre et nous pensons à la population. Ce n'est pas anodin l'amiante.