Bons taxis, le nouveau dispositif dans le Tarn pour les victimes de violences conjugales

La préfecture du Tarn a mis en place un dispositif pour transporter plus vite et n'importe quand les victimes de violences conjugales. Des taxis du département pourront les conduire 24h/24 et 7j/7.

Un peu plus de trois cas de violences conjugales sont constatés tous les jours dans le Tarn. L’année dernière, à la même époque, on comptait deux cas par jour. Face à cette augmentation, la préfecture du Tarn a mis en place, en lien avec la profession de taxi, un nouveau dispositif destiné aux victimes de violences conjugales ayant une difficulté de transport.

Pour aller chez le médecin, un avocat ou au commissariat

Ces bons taxis permettent de rejoindre gratuitement, 24h/24, 7j/7 et sur l’ensemble du département un hébergement d’urgence ou effectuer des constatations par un médecin, rencontrer un avocat, de se rendre à une audience judiciaire.

Christophe Arrans est un des responsables de la fédération des Taxis du Tarn. Et pendant le confinement il a transporté une femme victime de violences près de Graulhet. Une maman et son adolescente victime depuis 10 ans. Et il ne l’oubliera pas. "J'ai amené la dame pour faire des constations à l’hôpital de Rangueil. On sait qu'on a aidé quelqu'un au pire moment. " Et pour lui, ce partenariat, c’est dans l’ADN des taxis. "Nous faisons du médical, on a déjà ce côté social. On voit les gens chez eux. Certains sont très âgés, d'autres très seuls. On a à faire avec différentes misères sociales. C'est déjà dans nos missions. "

8000 euros financés par l'Etat

35 compagnies de taxi adhérentes à la Fédération des taxis tarnais participent à l’opération. Les gendarmes, les policiers, assistants-sociaux, personnels associatifs peuvent demander ces bons. Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des familles du Tarn gère le dispositif. L’état finance à hauteur de 8000 euros le dispositif.