Bonus réparation en Moselle : Murfy parmi les 500 entreprises labellisées "Quali répar"

Une panne de lave-linge, de lave-vaisselle, ou de réfrigérateur… A partir de ce jeudi, profitez d’une aide pour faire réparer vos appareils électriques et électroniques, grâce au " bonus réparation ", un dispositif issu de la loi économie circulaire de 2020. Autrement dit, une aide, sous forme de forfait de 10 à 45 euros , en fonction du type d’appareil. Ce fonds est abondé par les fabricants et représente une enveloppe de 410 millions d’euros jusqu’en 2027.

500 entreprises labellisées en France

Pour en profiter, il faut se rendre sur le site ecosystem.eco et trouver un réparateur labellisé "Quali répar". Pour le moment, il y en a 500 en France, dont l’entreprise Murfy , basée à Metz. Elle est spécialisée dans la réparation, à domicile, des appareils électroménagers et intervient dans tout le département.

"On espère que le bonus réparation va booster notre activité". dit Marien Delaruelle, le manageur régional de Murfy dans le Grand Est*. "Ce que l’on veut, c’est réparer un maximum d’appareils pour éviter un maximum de déchets. Le fait de pouvoir gérer les réparations et que les clients puissent avoir une aide, ça peut être vraiment intéressant. On essaie d’inciter un maximum de Français à réparer un maximum d’appareils*",

Allonger la durée de vie des appareils et réduire les déchets

Murfy a été créée en 2020, en pleine crise sanitaire et connait un succès grandissant. "On s’est bien rendu compte que les clients essayaient de réparer un maximum, ou en tout cas, voulaient aussi, eux, limiter les déchets. Réparer un appareil pour un coût de 120 euros, c’est toujours moins cher que d’acheter un appareil, donc on espère que les gens seront de plus en plus à avoir cette idée là", dit Marien Delaruelle.

"Il y a vraiment une prise de conscience anti gaspillage. On se rend compte à l’heure actuelle qu’on a de plus en plus de difficultés à se fournir en matières premières ou en appareils neufs. Les délais se rallongent de plus en plus", ajoute le manageur régional de Murfy.

Le but du dispositif est d**’allonger la durée de vie des équipements** et de réduire les déchets. Objectif : augmenter de 20% le nombre d'appareils électriques et électroniques réparés chaque année en France, pour passer de 10 à 12 millions d'objets réparés.

Comment profiter du bonus réparation ?

Pour bénéficier du bonus réparation, chez Murfy, la ristourne sera directement déduit du prix de l’intervention. "Le client n’aura rien n’a faire. C’est nous qui allons tout gérer directement. Comme nous sommes agréés Quali répar, on va pouvoir voir directement avec les organismes ecosystem et ecologie , pour pouvoir, après, nous faire rembourser et bénéficier du bonus réparation. Le client a juste à nous appeler et nous on s’occupe du reste", précise Marien Delaruelle.

La prise de rendez-vous peut se faire directement sur le site du réparateur, avec une intervention possible d’un technicien à votre domicile dès le lendemain. Question bonus, vous pouvez compter sur une aide de 25 euros pour un lave-linge, un réfrigérateur ou un sèche-linge, ou de 20 euros pour un four à micro-ondes.

Une fois réparé, le produit est reparti pour une seconde vie assure Murfy. "Ah oui, les réparations sont fiables. Les clients repartent pour en gros, quasiment la même durée de vie que l’appareil a déjà eu", dit Marien Delaruelle. Hors bonus, le déplacement, la main d’oeuvre et la pièce de rechange coutent en moyenne 130 euros chez Murfy.

Au total, le bonus réparation permet une aide sur la réparation d’une trentaine d’appareils mais la liste des équipements éligibles au dispositif est vouée s’agrandir. Aujourd'hui en France, 90% des pannes ne sont pas réparées.