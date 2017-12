Rush de fin d'année à l'agence la Poste de Seichamps

A l'approche des fêtes de fin d'année, les postiers de l'agence colis de Seichamps ont du travail : le nombre de paquets à distribuer explose. Le dispositif est renforcé pour livrer, à temps, les cadeaux commandés sur Internet.

A Seichamps, les lutins du père Noël portent un uniforme bleu et jaune et se lèvent tôt. Le tri des colis commence à 5h30 du matin dans l’entrepôt de l'agence La Poste. Il faut ensuite tout charger dans les camions avant de partir pour la tournée dans l'agglomération de Nancy. En fin d'année, le nombre de paquets à distribuer est deux, voire trois fois plus élevé que d'habitude : jusqu'à 9.000 par jour.

55 tournées par jour

"L'organisation est pensée bien en amont, dès le printemps", explique Grégory Sergent, le responsable de la partie courrier colis de la Poste sur le Grand Nancy. L'entreprise embauche 25 personnes supplémentaires pour faire face au flux de paquets.

Les fêtes de Noël représentent 20% du flux annuel des colis. "On peut comparer ça à un marathon : 42 jours entre le 11 novembre et le 25 décembre", résume le directeur d'établissement. Une course contre la montre qui se complique chaque année avec l'explosion des achats en ligne : "on est sur une augmentation de 5 à 10% tous les ans", constate t-il.

Et les livreurs sont très attendus. "Les gens nous attendent sur le pas de la porte comme le père Noël, sourit Christophe, l'un des postiers. "Certains m'ont dit : "je vais vous voir tout le mois de décembre parce que je fais tous mes cadeaux sur Internet"".

Pour ceux qui n'auraient pas reçu leurs paquets lors de la tournée du 23 décembre au matin, pas de panique. Vous aurez la possibilité d'aller les chercher directement à l'agence de Seichamps jusqu'à 17h30 ce jour-là.