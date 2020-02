Le boom des brasseries artisanales à Dijon

Dijon, France

Brasseries artisanales, indépendantes, ou pubs spécialisés, Dijon n'échappe pas au phénomène : la bière est à la mode. "C'est convivial, c'est facile de se retrouver entre amis " expliquent ces dijonnais croisé en ville. Certains sortent du Délirium café. Une institution belge qui s'est installée récemment cour Bareuzai. On y trouve plus de 450 références de bières et une trentaine à la pression, dit le flyer. Mais les adeptes de ce breuvage ont désormais de plus en plus de choix. "Le Ninkasi ouvrira cet été près du campus universitaire, le Chouff Café ouvrira fin mars place Zola et une brasserie artisanale accueillera ses clients début mars, tout près de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin" précise Danielle Juban, l'adjointe au maire de Dijon, en charge du commerce et de l'attractivité.

Certains misent carrément sur la production de bières sur place

Un singe en hiver, ouvrira le 7 mars prochain. Une brasserie artisanale où l'on pourra goûter la production de Quentin Chapuis. Brasseur depuis une dizaine d'années, il s'est associé avec son frère pour ouvrir ce lieu. La bière à commander au comptoir, sera fabriquée sur place. "Une bière légère qui doit correspondre aux envies des consommateurs, c'est l'avantage de fabriquer sur place, explique le trentenaire, "on peut faire et refaire en fonction des goûts des clients pour coller à leurs envies ."

