A bord du Queen Mary 2 : 16.000 plats concoctés chaque jour dans les cuisines

Il en faut des quantités de nourriture pour satisfaire les 2.500 passagers et les 1.500 membres d’équipage embarqués à bord du Queen Mary 2. 16.000 plats sont concoctés quotidiennement dans les cuisines du paquebot.

Les chiffres sont assez édifiants. Chaque jour à bord du Queen Mary 2, 6.000 œufs sont consommés ainsi que 800 litres de lait, 1.200 bouteilles d’eau et 700 bouteilles de vin et de champagne. S’y ajoutent 150 kg de riz ou encore 800 kgs de filet de bœuf. A chaque départ de transat, l’avitaillement est prévu pour une semaine. Tout est stocké sur un pont inférieur dans 27 locaux dont six chambres froides.

le paquebot compte six chambres froides © Radio France - Anne Patinec

Sur un autre pont se trouve la cuisine centrale, particulièrement propre. Comme ailleurs à bord, le personnel parle anglais. 16.000 plats y sont concoctés chaque jour et envoyés à la dizaine d’autres cuisines réparties sur le navire. 146 cuisiniers, 86 plongeurs et 18 pâtissiers se relaient 24h sur 24. Tout est préparé à bord : le pain , les viennoiseries, les desserts mais aussi les légumes, les viandes et poissons, avec toujours un souci de qualité.

16 000 plats sont préparés quotidiennement © Radio France - Anne Patinec

« Le plat qui a le plus de succès, c’est la langouste. Les passagers aiment aussi les cuisses de grenouilles, les escargots, le caviar et les desserts, particulièrement les crèpes suzette »"Santosh Seebchurrun, sous-chef en cuisine

Autre lieu étonnant, c’est la blanchisserie du bord. 1.300 articles, serviettes, uniformes, draps, vêtements sont lavés et séchés chaque jour. Les 8 grosses machines et les 9 sèches-linge fonctionnent 24h sur 24.

La blanchisserie fonctionne 24 heures sur 24 © Radio France - Anne Patinec

On compte 48 nationalités parmi les membres d’équipage mais les Philippins représentent plus de la moitié des effectifs. Certains comme les femmes de ménage embarquent pour neuf mois.