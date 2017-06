A bord du QM2 : une impression de temps suspendu

Comme Saint-Nazaire et l'ambiance de folie du départ semblent loin. Nous ne sommes partis que depuis dimanche mais à bord du Queen Mary 2, le temps semble s'être arrêté. Les journées sont désormais réglées par la vie du paquebot et son ambiance de croisière

Dès lundi soir, le ton est donné à bord du Queen Mary 2 avec la traditionnelle réception du capitaine Christopher Wells ; carton d’invitation en main, les passagers ont revêtu leur tenue de soirée, robe habillée pour les femmes et smoking pour les hommes. Avant de prendre une coupe de champagne, chacun pose pour une photo avec le commandant du navire. L’ambiance cosy se retrouve partout sur le bateau. Au fil de la journée, des concerts se déroulent en différents endroits du navire avec notamment du jazz, le soir au grand théâtre, histoire de rappeler le centenaire du débarquement des soldats américains.

Tenue de soirée pour le cocktail du capitaine © Radio France - Anne Patinec

Hors du temps

On en oublierait presque que le Queen Mary 2 et les trimarans géants poursuivent leur navigation vers New York. Pour se caler sur l’heure américaine, nous reculons nos montres d’une heure chaque jour. Le paquebot file à plus de 4o km/h . Au large de l’Islande, la mer est formée mais le navire reste stable. Malgré le vent, certains courageux font leur footing aux ponts 12 ou 7. D’autres profitent du panorama avec une sensation d’être presque seuls au monde. Pas le moindre bateau à l’horizon.

Malgré le vent, le bateau est stable © Radio France - Anne Patinec

Personnel aux petits soins

A bord, le personnel est aux petits soins, que ce soit dans les cabines, les restaurants, les casinos ou à l’accueil. Le service est soigné. Petit à petit les passagers trouvent leurs marques et apprennent à se repérer à bord du paquebot. Les téléphones ne passant pas, on se donne des rendez-vous oralement Le wifi permet quand même de rester en contact avec certains et avec la terre. Seul regret, la météo empêche de profiter des transats et des piscines. Mais il y a tellement de choses à faire que les journées passent trop vite. Des dizaines de conférences sont organisées à bord ainsi que deux vacations quotidiennes avec les skippers. Et puis, il est agréable de regarder la mer, sans rien faire. Un vrai luxe dont il faut profiter au maximum.