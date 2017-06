A bord du Queen Mary 2 : deux anciens du France profitent de la croisière

Après avoir travaillé à bord du France dans les années 70, Patrick Morice et Loïc Gourdon s'étaient promis de refaire une transat ensemble. Les deux amis ont embarqué à bord du Queen Mary 2 et se régalent à bord du paquebot.

Originaires de Saint Nazaire, Patrick et Loïc se sont connus sur le France dans les années 70. L'un y travaillait comme groom, l'autre comme timonier. Depuis, ils ne se sont jamais perdus de vue même si Loïc vit à Marseille. Les deux amis s'étaient toujours promis d'embarquer un jour ensemble pour une croisière comme passagers. A bord du Queen Mary 2 depuis vendredi, ils savourent le moindre instant.

C'est un retour aux sources. On a vécu de vraies transats quand on avait 17 ans. On s'était dit si un jour on peut refaire une transat. Quand on a entendu parler du Bridge on a sauté sur l'occasion et réservé nos places. On est très heureux d'être à bord Patrick Morice