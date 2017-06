A bord du Queen Mary 2 : le PC Course de The Bridge est installé à bord du paquebot

C’est une nouveauté dans l’univers de la course au large : le PC Course de The Bridge n’est pas à terre mais embarqué sur le Queen Mary 2.. Chaque jour, les liaisons avec les quatre trimarans Ultimes se font depuis la mer.

Les liaisons avec les quatre concurrents de la course entre Saint Nazaire et New York se passent depuis l’un des théâtres du bord, l’Illumination, une superbe salle de plus de 500 places. Le matin, l’émission est enregistrée ; le soir, elle se déroule en direct à 18 h (heure du paquebot) devant une salle souvent comble. On y évoque aussi la vie à bord du transatlantique.Et à terre, les internautes peuvent également suivre l’émission en direct sur Facebook.

Les liaisons son et image se font depuis la régie du théâtre © Radio France - Anne Patinec

Défi technologique

D'habitude, les liaisons avec les marins se font depuis la terre. Grâce aux satellites, c’est possible depuis la mer. La météo étant clémente, depuis le départ de Saint Nazaire cela fonctionne plutôt bien mais cela reste fragile. On entend les skippers et on les voit aussi à l’image .